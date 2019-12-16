​Воплощая стратегический курс

Вручая награды, спикер Мажилиса подчеркнул, что все достижения нашей страны за 28 лет независимости – это результат деятельности Первого Президента Казахстана – Елбасы

Нурсултана Назарбаева, стратегический курс которого сегодня продолжает Глава государства Касым-Жомарт Токаев, создавая условия для успешного развития страны.

Свой вклад в развитие Казах­стана внес и депутатский корпус.

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотруд­ничества между народами наг­рады получили: орден «Парасат» – депутаты Мажилиса Аскар Базарбаев и Глеб Щегельский, орден «Құрмет» – заместитель руководителя аппарата Мажилиса Дархан Медеубай. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены заслуги депутатов Мажилиса Ивана Клименко, Мансурхана Махамбетова, Тараса Хитуова, Петра Шарапева. Почетную грамоту Республики Казахстан получили сотрудники аппарата Мажилиса Аскар Жакыпов, Марат Садыков и Айнаш Ташимова.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин вручил также награды Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Накануне в Акорде Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Барыс» I степени депутата Мажилиса Сауытбека Абдрахманова. Орденами «Парасат» также наг­раждены депутаты Мажилиса Серик Сейдуманов и Артур Платонов.