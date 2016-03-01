​Воплощение единства и согласия

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В ходе встречи Глава государства поздравил в лице митрополита Александра всех православных Казахстана с Днем благодарности, сообщила пресс-служба Президента.

Нурсултан Назарбаев отметил, что этот праздник является поистине народным, будучи одним из символов царящих в стране стабильности, единства и согласия. Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что важнейшими традициями Дня благодарности являются прощение друг другу старых обид, выражение благодарности, уважения и солидарности.

В свою очередь митрополит Александр поблагодарил Главу государства за учрежденный праздник.

– Позвольте мне поздравить Вас с этим замечательным праздником, который сегодня отмечают все казахстанцы. Если прошлый год был отмечен такими значительными событиями, как 20-летие Ассамблеи народа Казахстана и Конституции, 70-летие Победы, то 2016-й – это год 25-летия нашей Независимости. И учреждение в нынешнем году Дня благодарности – очень мудрое решение. Этот день знаменует благодарность всех этносов друг другу за мир и стабильность, и прежде всего казахскому этносу, приютившему на благословенной земле невинных жертв репрессий и гонений, оказавшему им поддержку и утешение. Этот праздник нужен и важен для нашего народа, – сказал митрополит Александр. 

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