В третий раз молодой коллектив из Астаны участвует в этом престижном музыкальном форуме. «Звезды белых ночей» – одно из самых ярких и запоминающихся событий в культурной жизни Северной Венеции. Насыщенная программа, выступления именитых артистов, премьеры и возможность увидеть лучшие спектакли известных коллективов привлекают внимание как петербургской публики, так и зарубежных гостей.

В нынешнем году балетная программа фестиваля была представлена признанной классикой: «Ромео и Джульетта» с Дианой Вишневой, «Сон в летнюю ночь» с Ульяной Лопаткиной, «Корсар» и «Лебединое озеро» с Викторией Терешкиной. Также состоялись творческий вечер Ульяны Лопаткиной и выпускные спектакли Академии русского балета им. А. Вагановой. Благодаря фантастической энергии Валерия Гергиева «Звезды белых ночей» стали одним из самых известных музыкальных фестивалей в мире. И тот факт, что Театр «Астана Балет» третий раз выступает в Петербурге на знаменитой сцене Мариинского театра, говорит не только о прочных культурных связях между Россией и Казахстаном, но и о том, что молодой коллектив постепенно завоевывает внимание искушенной питерской публики и число его поклонников неуклонно растет. Коллектив из Астаны уже показал в Петербурге пять одноактных балетов и концертную программу.

В этот раз Театр «Астана Балет» представил два одноактных балета – Gaia и «Клео­патра». Каждое выступление – аншлаг. Новые работы театра приходят посмотреть любители балета, критики, балет­мейс­теры. Ольга Розанова, балетный историк и критик, кандидат искусствоведения, профессор Академии им. А. Вагановой, после спектакля не скрывала восхищения:

– Я неоднократно видела эту труппу в Астане и четыре раза в Петербурге. Меня особенно поражает ее стремительный рост. Вначале это был больше фольклорный коллектив, а сейчас – классическая труппа, воспитанная на классическом танце, прекрасно владеющая его техникой. Девочки в отличной форме, с великолепными данными. Представленные балеты блестяще исполнены, их можно показывать на любой сцене мира. Я понимаю, какой труд за этим стоит. И не только балерин. Хочу отметить репетиторов, работа которых «растворяется» в искусстве танцовщиц. Все прекрасно отрепетировано, исполняется с любовью, выступления дают огромное наслаждение и оставляют сильное впечатление.

Театр «Астана Балет», осознавая высочайший уровень мероприятия, тщательно готовится к каждому выступлению на фестивале. Да и как иначе? Балету Мариинского театра через два года исполнится 270 лет, а коллектив из Астаны создан всего три года назад. Но желание поделиться своим искусством, стремление наилучшим образом представить казахстанское хореографическое искусство окрыляют и дают силы. Оба спектакля, которые уже видела казахстанская публика, были видоизменены и дополнены. Так что можно говорить, что в Петербурге прошли премьеры обновленных спектаклей, и в репертуаре «Астана Балет» Gaia и «Клеопатра» будут существовать в том виде, в котором их увидели зрители фестиваля «Звезды белых ночей».

На сцене Мариинского теат­ра, как отметили балетные критики, молодой балет из Астаны смотрелся абсолютно органично. Театр привлекает внимание к своему искусству не только уникальностью женской труппы. Да, это необычный состав, но не гарантия успеха. Важно, что зрители увидели профессиональный ансамблевый балет, настоящую классическую труппу, отметили красоту и изящество балерин и то, как они чувствуют друг друга.

Балет Gaia поставлен бельгийским хореографом Рикардо Амаранте на музыку Хекеля Тавареса и Исаака Альбениса. Это на редкость красивое, завораживающее повест­вование о планете Земля и пяти стихиях, царствующих на ней. Именно благодаря воде и воздуху, земле, огню и лесу природа прекрасна и совершенна. Перед балеринами стояла непростая задача – соответствовать этому совершенству вселенной, и они очень достойно справились с ней.

«Балерины такие легкие, пластичные, невесомые, как будто облака на небе», – говорили зрители после спектакля. «Современные балеты – это часто что-то «навороченное», всевозможные модерновые измышления, которые просто тяжело смот­реть, – заметила известный петербургский театральный критик. – А Gaia – это совершенная красота классической хореографии и классической музыки. Балет позволяет увидеть прелесть рисунка танца, красоту лиц, тел. Он доставляет такое наслаждение, которое сегодня не часто можно испытать, придя на современный балет. Радует, что балерины блестяще справляются со сложным, мгновенно меняющимся рисунком танца, а коллектив в целом отличают единый национальный стиль и европейская культура танца. Смотреть спектакль – истинное наслаждение».

Если Gaia, показанный в первом отделении, был прозрачным, легким, воздушным и артисты будто парили над сценой, то балет «Клеопатра» во втором отделении оказался мощным, эффектным, ярким, рассчитанным на зрелищный шок, со сложной музыкой и хореографией. Постановщик «Клеопатры» Николай Маркелов сделал очень смелый ход: соединил два известных сочинения Мориса Равеля и представил на сцене рассказ о страстях, о смертельной схватке за власть.

Необычный рисунок танца в «Клеопатре» кажется вполне естественным. Николай Маркелов, выпускник Академии им. А. Вагановой, когда готовился к этому спектаклю, изучил множество книг, искал вдохновение в «Русских сезонах», которые культивировали ориентальность. Он также признался, что большое влияние на него оказал казахский танец: «Это как раз тот Восток, который мы зачастую и представляем. Меня вдохновили номера Айгуль Тати (главный балетмейстер Теат­ра «Астана Балет») и Мукарам Авахри (главный режиссер). Гибкие руки из казахского танца были использованы при работе над «Клеопатрой». Нашел пластический рисунок балета благодаря разным источникам. А больше всего вдохновляла музыка. Использованы две музыкальные темы Мориса Равеля: Сюита из балета «Дафнис и Хлоя» и «Болеро». Сначала я думал о двух самостоятельных балетах – «Клеопатра» и «Болеро». А Асель Курманбаева (художественный руководитель Театра «Астана Балет») предложила их соединить. Все и соединилось, как пазлы, получилось единое целое. Причем ни одной ноты не вырезано.

Удивить петербургскую пуб­лику – архисложная задача. И тем приятнее было видеть полный зал Мариинского театра, слышать от зрителей лестные слова о коллективе и постановках.

– Когда увидела, что на фес­тивале покажут балет «Клеопатра», сразу купила билеты, – говорила Елена Григорьева. – Я коренная петербурженка, в нашем городе многое связано с Египтом. Есть Египетский мост через Фонтанку, пирамиды, даже Египетский дом. А сфинксы – это один из символов Питера. Поэтому город можно назвать не только Северной Венецией, но и Северными Фивами. Балет «Клеопатра» прекрасно вписался в атмосферу города. Конечно, египетские мотивы в архитектуре Петербурга очень лаконичные, сдержанные, а ваш балет – это какое-то невероятное буйство красок и образов, такой блистательный, ослепительный Восток. А какие дивные танцовщицы! Тоненькие, просто тростиночки, и при этом у них великолепная грация и замечательная техника. Я раньше не видела исключительно женских коллективов. Если приедете на следующий год, обязательно приду на спектакль.

– Мне очень понравилось выступление театра из Казахстана, – делился впечатления­ми другой зритель – Олег Лебедев. – Два абсолютно разных балета, совершенно непохожие настроения и ощущения. Первый – прозрачный, невесомый. А во втором такие страсти кипят, что от сцены не оторваться. В зале, думаю, немногие знали о борьбе Клеопатры и ее сестры Арсинои за египетский престол. И ваши артисты так об этом рассказали, что это невозможно забыть. Необыкновенно зрелищный балет.

– В прошлом году случайно попала на выступление теат­ра из Астаны, – рассказывает Марина Терентьева. – Признаюсь, была поражена балетом «Кармен», очень необычная версия. А в этом увидела выступление вашего театра в программе фестивале, снова пришла и ничуть не пожалела. Запомнился балет Gaia, в нем просто растворяешься… Артисты универсальные, они так мастерс­ки перевоплощаются, ведь балеты абсолютно разные. Конечно, мы привыкли видеть спектакли, где не только балерины, но и танцовщики. Здесь же необычный сос­тав – только одни девочки, но такие милые, просто восточные красавицы, одна краше другой. Приезжайте еще! Зал хорошо принимал, значит – понравились. Спасибо за доставленное удовольствие.

Расположенность критики, симпатия публики – о чем еще мечтать артистам? Может быть, о том, чтобы вновь приехать на знаменитый фес­тиваль? Театр радует зрителей новыми постановками, каждый сезон – несколько премьер. У артистов «Астана Балет» не иссякает стремление поделиться той радос­тью, которую доставляет творчество, показать неповторимые и единственные в своем роде работы, достойно представить казахстанское хореографическое искусство на прес­тижной площадке фестиваля «Звезды белых ночей».