Воплощенные идеи взаимопонимания и сотрудничества

Когда Казахстан еще находился в составе СССР, Глава государства Нурсултан Назарбаев предпринял беспрецедентный шаг – 29 августа принято историческое решение Президента о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона.Позже, когда Союз уже распался, перед страной встала другая дилемма – оставшийся в наследство ядерный арсенал. В эти годы шли активные дискуссии об отказе от атомного оружия. Казахстан однозначно планировал создавать безъядерную зону, однако нужны были гарантии безопасности.Как позже отмечал Нурсултан Назарбаев, отказ от атомного оружия обеспечил стране гораздо более эффективную безопасность, чем наличие ядерных боеголовок. Также благодаря этому решению были значительно расширены возможности привлечения в страну иностранных инвестиций.Сегодня Казахстан является флагманом движения нераспространения и разоружения. К инициативам Президента прислушивается весь мир. Так, по предложению казахстанской стороны на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 2 декабря 2009 года утвержден Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Аgainst Nuclear Tests). Отмечается он во всем мире 29 августа, в день закрытия Семипалатинского испытательного полигона.В декабре прошлого года ООН была поддержана Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия, с которой Нурсултан Назарбаев­ выступил в апреле 2010 года в Вашингтоне на I Саммите по ядерной безопасности.Статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН получил предложенный Нурсултаном ­Назарбаевым Манифест «Мир. XXI век», охватывающий широкий круг вопросов ядерного разоружения и нераспространения.Благодаря высокому авторитету Президента и международному признанию глобальных инициатив Казахстан получил поддержку 138 стран и был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.Возвращаясь к первым годам независимости, можно с уверенностью сказать, что именно политика мира Нурсултана ­Назарбаева предопределила успех Казахстана, убедила мировое сообщество в том, что к мнению Лидера молодого государства стоит прислушаться.Буквально с первых дней независимости Президент делал все для создания нового адекватного мирового порядка. В октябре 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи Нурсултан ­Назарбаев выдвинул идею о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое сегодня превратилось в действенную структуру безопасности.Одной из знаковых инициатив, выдвинутых Казахстаном в первые годы независимости и нашедших свое воплощение спустя десятилетия, стал Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Визит Президента ­Нурсултана ­Назарбаева в Россию в 1994 году запомнился ярким выступлением казахстанского Лидера на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Московского государственного университета. Там, в зале МГУ, 29 марта Президент впервые официально внес предложение создать совершенно новое объединение из стран – участниц СНГ и назвать его Евразийским союзом.Несмотря на то, что далеко не все встретили это предложение с энтузиазмом, Нурсултан ­Назарбаев последовательно продолжал развивать и отстаивать идею объединения на пространстве Евразии. И в мае 2014 года в Астане состоялось подписание договора о ЕАЭС, в который первоначально вошли Казахстан, Россия и Беларусь.С 1 января 2015 года ЕАЭС начал функционировать в составе трех стран, уже со 2 января членом ЕАЭС стала Армения, а в августе в объединение вступил Кыргызстан.Казахстан стал одним из учредителей Шанхайской организации сотрудничества. 26 апреля 1996 года главы России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана встретились в Шанхае. По итогам первой встречи было подписано «Соглашение о мерах доверия в военной области в райо­не совместной границы». В последующие пять лет руководители «пятерки» встречались в Шанхае, Москве, Алматы, Бишкеке и Душанбе. На этой базе и сформировалась ШОС, после вступ­ления в организацию Узбекистана. Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества подписана на встрече в Шанхае 15 июня 2001 года.К основным целям ШОС относятся укрепление взаимного доверия и добрососедства, развитие сотрудничества в политической, торгово‑экономической, научно‑технической, культурной и других сферах. Кроме того, взаимодействие в рамках ШОС направлено на совместное обес­печение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе.Сегодня в ШОС входят Казахстан, Россия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан; 10 июля 2015 года было объявлено о начале процедуры вступления в ШОС Индии и Пакистана. Общая площадь государств – членов организации составляет около 30 млн 189 тыс. кв. км, или 3⁄5 площади Евразии, а население – 1,5 млрд человек или четверть всего населения земного шара.Глобальной инициативой ­Главы государства, доказавшей свою актуальность спустя многие годы, стало проведение с 2003 года в Астане съезда лидеров мировых и традиционных религий. Встреча различных конфессий была призвана противопоставить насилию, экстремизму и терроризму – мирный диалог духовенства. В работе съезда приняли участие авторитетные деятели ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, индуизма и буддизма.Идею съезда поддержали многие влиятельные политики мира. По итогам первой встречи была принята декларация о совместных действиях по обеспечению мира и прогресса для человечест­ва и сохранению стабильности в обществе, как основы гармоничного мира в будущем. Также принято решение проводить Съезд лидеров мировых и традиционных религий на регулярной основе – не реже одного раза в три года. Съезд стал «мостом» между Востоком и Западом, и Казахстан был признан мировым сообщест­вом как центр межцивилизационного и межрелигиозного диалога.Необходимо отметить, что продвижение идеи разрешения проб­лемных вопросов и конфликтов путем мирного диалога на протяжении десятилетий является визитной карточкой Казахстана. Высокое доверие было оказано нашей стране мировым сообщест­вом, когда решением СМИД ОБСЕ в Мадриде Казахстан первым из государств СНГ был избран председателем ОБСЕ на 2010 год.Возглавляя эту авторитетную международную организацию, республика активно участвовала в проработке вопросов повестки дня по всем трем измерениям дея­тельности ОБСЕ: военно-политическому, экономико-экологическому, гуманитарному. Миссия председательства завершилась саммитом в Астане в декаб­ре 2010 года. Здесь необходимо подчеркнуть, что саммит в Астане был актом возвращения прерванной традиции встреч на высшем уровне после перерыва в 11 лет.За годом активного международного диалога в формате ОБСЕ для Казахстана наступил период работы в рамках другого интеграционного объединения – Организации исламского сотрудничества (ОИС). 28–30 июня 2011 года в Астане состоялась историческая 38-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламской конференции (ОИК), на которой было принято решение о ее переименовании в ОИС, а также учреждена Постоянная комиссия по правам человека. Впервые принят План действий ОИС по сотрудничеству с Цент­ральной Азией.С первых дней председательствования в ОИС Казахстан активно участвовал в деятельности организации. Одним из основных направлений стало торгово-экономическое сотрудничество, охва­тывающее вопросы развития взаимной торговли, исламского банкинга и прямых инвестиций.Объединяющей идеи интеграции, регионального сотрудничества, глобальной экономической стабильности и безопасности стала инициатива Нурсултана Назарбаева о создании новой коммуникативной площадки – G-global.Как отметил Нурсултан ­Назарбаев, в современном мире одной из проблем при принятии важнейших мировых решений является то, что позиции большинства развивающихся стран практически не принимаются во внимание. Важно, чтобы голос таких стран, к которым относится и Казахстан, был услышан. Поэтому и был предложен проект G-Global как дополнительный инструмент глобального диалога.Впоследствии идея G-Global реа­лизовалась как информационно-коммуникативный ресурс для поиска антикризисных решений в мировом масштабе. Рабочей площадкой для него по предложению Президента стал Астанинский экономический форум.В рамках коммуникативной интернет-площадки G-Global миллионы экспертов, ученых и рядовых пользователей ведут диалог по широкому спектру вопросов. Ключевыми темами дискуссий являются преодоление современных вызовов, экономическая стабильность, транспарентность и безопасность, глобальная толерантность и доверие.Сегодня Казахстан как состояв­шееся, динамичное государство предлагает к обсуждению на глобальной диалоговой площадке собственное видение эффективного мироустройства в XXI столетии.