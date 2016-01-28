​Воплощенные мечты

В рамках очередного этапа программы поддержки предпринимательских инициатив граж­дан с ограниченными возможностями гранты на открытие и развитие бизнеса предоставлены четырем жителям При­аралья. Участие в проекте «Посмот­ри на звезды» поможет исполнить свою давнюю мечту жительнице областного центра, инвалиду II группы Бахыткуль Успановой, которая более двух десятков лет трудится по найму парикмахером в салонах красоты. Предоставленный ей грант в размере 300 тыс. тенге дал возможность опытной мастерице приобрести мебель и оборудование для собственной парикмахерской в арендованном помещении. Нашла полную поддержку и заявка кызылординца Алтынбека Каржауова, который оказывает сантехнические услуги горожанам. Из-за отсутствия дорогостоящего оборудования и инст­рументов ему нередко приходилось отказываться от весьма выгодных заказов. Теперь эта проблема решена – грант на 230 тыс. тенге позволил мужчине закупить все необходимое для успешной работы.

Стал обладателем гранта и житель поселка Аксу Жалагашского района Нурхан Сулейменов. После получения инвалидности в 2008 году он, чтобы обеспечить достойную жизнь своей семье, в которой четверо детей, занялся ремонтом обуви. Из-за отсутствия оборудования сельчанин практически половину своего дохода отдавал хозяину мастерской, а благодаря проекту «Посмотри на звезды» приобрел специальную швейную машину и теперь сможет открыть собственный бизнес. Улыбнулась удача и жительнице Казалинского района Кенжегуль Акмаганбетовой, которая занимается починкой одеж­ды. Она давно вынашивала идею о собственном небольшом швейном цехе, но средств на покупку необходимого оборудования у инвалида не было. Предоставленный грант решил этот вопрос, позволив женщине воплотить свою мечту в реальность.