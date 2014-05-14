Воплотить мечты в реальность

– Ляззат Еркеновна, как известно, программа «Дорожная карта бизнеса» является самой востребованной и работающей. Как бы вы оценили экономический и социальный эффект от ее реализации?

– Предприятия, участвующие в программе «Дорожная карта бизнеса-2020», получают государственную поддержку, развиваются, помогают стране, поэтому экономический и социальный эффект от ее реализации мы оцениваем через рост налоговых поступлений этих предприятий и через рабочие места, которые создаются в этих компаниях. Так, по данным Налогового комитета, сумма выплаченных налогов предприятиями – участниками программы за 2013 год составила более 77 миллиардов тенге. За период реализации ДКБ создано более 47 тысяч рабочих мест.

– Одна из проблем, волнующих предпринимателей, – отсутствие ликвидного залогового имущества, особенно в сельских районах, высокие процентные ставки банковских кредитов. Какой выход предлагает фонд начинающим бизнесменам?

– Для начинающих бизнесменов многие годы в Казахстане была закрыта возможность получения кредитов, так как кредитные политики банков напрямую запрещали кредитовать предпринимателей, у которых нет денежных потоков по действующему бизнесу. Сейчас удалось переломить ситуацию: мы внедрили инструмент гарантирования кредитов для начинающих бизнесменов в трех крупных коммерческих банках – Банк «Центр Кредит», Халык банк и Сбербанк – действуют специальные продукты – кредитование стартапов.

Начинающий предприниматель должен найти 30% от суммы кредита в виде залога, а оставшиеся 70% фонд «Даму» прогарантирует перед банком. Уже сейчас выдано более 100 экспресс-гарантий для начинающих бизнесменов. Здесь главными являются три фактора: во-первых, небольшие суммы для начинающих предпринимателей, максимальный размер такого кредита – 20 млн. тенге; во-вторых, быстрота принятия решения – фонд рассматривает такую заявку в течение 5 рабочих дней; и, в-третьих, постоянная связь с клиентом – предприниматель должен пройти наши курсы «Бизнес-советник» и потом постоянно участвует во всех семинарах, проводимых фондом.

– Внесенный в программу четвертый пакет изменений акцентирует внимание на поддержке проектов малого и среднего, а не крупного бизнеса. С чем это связано, и какие результаты в этом направлении достигнуты?

– В программе на один проект разрешено субсидировать кредит на сумму 4,5 миллиарда тенге – это крупные проекты, которые меняют карту промышленности Казахстана, например, с 2011 года поддерживается проект Мангыстауской области ТОО «Каз­Азот». Благодаря этому проекту удалось восстановить в Казахстане производство азотистых удобрений. Но в целом к проектам, стоимость которых больше чем 750 миллионов тенге, требования ужесточились. Теперь такой проект должен создавать новые рабочие места на 10% больше действующего штата, тогда предпринимателю разрешено субсидировать такой кредит. Если участвуют проекты, сумма кредита которых превышает 1,5 миллиарда тенге, то они должны быть включены в Карту индустриализации.

Таким образом, вход в программу для небольших проектов намного проще, чем для крупных. И результаты налицо – средний участник нашей программы обслуживает кредит в 202 миллиона тенге, при этом выпускает ежегодно продукцию на 784 миллиона тенге и выплачивает в бюджет налоги в размере 42,6 миллиона тенге. В такой компании работает 86 человек, средняя производительность труда составляет 56,7 тысячи долларов.

– В информировании и консультировании по программе ДКБ начинающих предпринимателей большую роль играют центры поддержки предпринимательства. Сколько ЦОПов планируется открыть в текущем году? Какая работа проводится по созданию трехуровневой системы центров компетенции?

– Центры компетенции предпринимателей уже работают по трехуровневой системе: первый – центры обслуживания предпринимателей в областных центрах и городах республиканского значения, а также Семее, второй – центры поддержки предпринимательства в моногородах и третий – мобильные центры поддержки предпринимательства в районах и селах.

В настоящее время в республике действуют 17 центров обслуживания предпринимателей. Любой посетитель ЦОПа может получить бесплатные консультации по государственным программам поддержки предпринимательства, как начать и организовать свой бизнес. Консультанты помогут решить вопросы с бухгалтерской и налоговой отчетностью, с регистрацией ИП или ТОО. В 27 моногородах созданы центры поддержки предпринимательства, 14 мобильных центров поддержки предпринимательства в виде оборудованных автобусов выезжают в отдаленные районы и села Казахстана.

В целях информирования сельского населения о возможностях получения господдержки и их вовлечения в предпринимательскую деятельность до 1 июля 2014 года в 153 районах и 8 малых городах планируется открыть стационарные районные центры поддержки предпринимательства, где на постоянной основе будут работать консультанты.

Для нас очень важно, чтобы центры обслуживания предпринимателей в областных центрах превратились в центры притяжения всех бизнес-инициатив. Мы приглашаем все ассоциации предпринимателей, общественные и международные организации проводить свои мероприятия в обучающих залах ЦОПов. У нас сформирована база данных предпринимателей, которых мы периодически обзваниваем или сообщаем по электронной почте обо всех планируемых семинарах и «круглых столах». Большие надежды возлагаем на Региональные палаты предпринимателей, которые будут оказывать сервисную поддержку во второй половине года в операционных залах ЦОПов.

– Принимаются ли фондом меры по оптимизации процесса рассмотрения заявок, расширению инструментов поддержки, увеличению процента субсидирования?

– Сейчас фонд стал узнаваемой организацией среди действующих предпринимателей, что в свою очередь повышает ответственность персонала «Даму» перед клиентами. Мы стремимся стать прозрачнее, быстрее в принятии решений и оперативнее во взаимоотношениях. Очень важно оставаться открытыми для обратной связи. Например, предприниматель, который получил экспресс-гарантию за 5 дней в фонде, иногда до 2 недель ждет подписания протокола Регионального координационного совета (РКС), потому что РКС имеет многочисленный состав. В среднем количество участников РКС колеблется от 16 до 40 участников, подписывающих протокол.

Сейчас на основании предложений фонда в целях оптимизации процесса субсидирования и гарантирования вносятся поправки в программу, предусматривающую проведение заседаний РКС не реже двух раз в месяц и ограничение членов РКС до 12 человек. Таким образом, скорость принятия решений значительно увеличится.

– Какие проекты, реализованные в рамках ДКБ, вы бы назвали показательными?

– Мне, как рядовому потребителю, больше всего кажутся ценными проекты, где я пользуюсь товарами компаний, которые участвуют в нашей программе. Когда захожу в супермаркет, то ищу молоко в кувшинчиках кокшетауский MilkProject, или в пакетах «Родина», кефир «Зенченко», сметану костанайской компании «ДЕП». Огромное количество кондитерских изделий выпускается участниками программы – костанайской «Баян Сулу», актауской фабрикой «Волна», уральской компанией «Свифт». Я, например, принципиально покупаю мясо птицы компании «КазРосБройлер», крупнейшей птицефабрики, которая расположена в Уйгурском районе Алматинской области, так как мы поддерживали эту компанию в рамках второго направления «Оздоровление предпринимательского сектора». Недавно я побывала в магазине Mimioriki – это новый бренд детской одежды, который создала компания «Текстилайн». Моему шестилетнему сыну нравится одеваться в эту одежду. Сама ношу пальто алматинской фирмы «Семирамида». А лыжный костюм, сшитый компанией «KaзCПO», – любимая вещь моих старших детей. Эта фабрика сшила огромную коллекцию для Азиады и Олимпиады. Надеюсь, что когда в нашей программе «Дорожная карта бизнеса» будут получать финансовую поддержку более 5 тысяч проектов, у меня просто не хватит времени для того, чтобы рассказать обо всех производителях товаров народного потребления, которые есть в Казахстане. Это мечта, ради которой мы работаем.

Рысты АЛИБЕКОВА