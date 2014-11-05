Вопрос безопасности становится особенно актуальным – Нурсултан Назарбаев

В условиях работы Таможенного союза вопросы безопасности становятся особо актуальными, заявил Президент Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с участниками заседания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды."Границы стали прозрачными, правонарушители могут спокойно передвигаться по территориям стран. В этой связи ваша совместная работа, оказание действенной информационной поддержки друг другу имеет неоценимое значение", – отметил Глава государства.Основными вопросами, которые были рассмотрены на заседании стали укрепление взаимодействия органов безопасности и специальных служб на пространстве СНГ, в том числе в области противодействия терроризму и экстремизму. В ходе встречи Глава государства отметил важность деятельности указанных органов в современных условиях."Мы видим новые вызовы, активизацию террористических организаций. В этих условиях координация работы органов национальной безопасности и специальных служб очень важна", – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства также обратил внимание на то, что фундаментом безопасного и стабильного общества является соблюдение равенства прав всех граждан, а также устойчивое социально-экономическое развитие. "Сейчас мы чувствуем приближение новых вызовов, связанных с трудностями в мировой экономике и событиями вокруг ситуации в Украине. В этой связи государствам необходимо принимать меры, прежде всего, внутреннего характера. Следует увеличивать внутренние инвестиции. В рамках Программы индустриально-инновационного развития Казахстана за 5 лет построено более 800 новых предприятий, создано большое количество рабочих мест. Все это дает положительный экономический эффект, снижая зависимость от нефти, газа и других ресурсов. В следующей пятилетке наша страна сосредоточится на инновационном развитии", – сказал Нурсултан Назарбаев.Кроме того, приоритетом, по словам Главы государства, станет дальнейшее развитие инфраструктуры. "Территория нашей страны обширная, поэтому большое внимание уделяется инфраструктуре, сооружению автомобильных и железных дорог, мостов, переходов. В частности, планируется строительство тысяч километров новых автомобильных дорог по всем направлениям от Астаны. Это позволит создать рабочие места, обеспечить высокие темпы роста экономики", – сказал он.В завершение Глава государства пожелал участникам 37-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ успехов и плодотворной работы.