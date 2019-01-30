Вопрос можно было решить и раньше – Назарбаев об идентификации самозанятых граждан

На расширенном заседании Правительства РК Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал замечание заместителю Премьер-министра РК Ерболату Досаеву насчет того, что проблему идентификации самозанятого населения в стране можно было решить гораздо раньше, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Во исполнение вашего поручения из 2,7 миллиона самозанятых граждан актуализирован статус 1 миллиона 800 тысяч человек. По оставшимся 900 тысячам человек работа будет продолжена и завершится до конца текущего года", – отчитался Досаев.
В свою очередь Нурсултан Назарбаев отметил, что проблему можно было решить и раньше.
"Видишь, оказывается можно было решить эту проблему, сколько лет говорили об этом. Персонально занялись и оказалось, что можно вопрос решить", – сказал Президент.