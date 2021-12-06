Вопрос о земле всегда был для народа Казахстана вопросом жизни и смерти – Елбасы

Политика
Екатерина Елисеева
Вопрос о земле всегда был для народа Казахстана вопросом жизни и смерти, подчеркнул Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев в своей статье "Уроки независимости", передает Kazpravda.kz.     

"Наш народ рожден и вскормлен Великой степью. От своих предков мы унаследовали огромную территорию. Но права на нее не были закреплены в международных документах ни в царские времена, ни в годы существования СССР. Организовать конструктивный переговорный процесс по всему периметру наших границ протяженностью 14 тысяч километров было непростой задачей. Должен отметить, что это удалось благодаря нашим двум великим соседям – России и Китаю, руководство которых с первых дней поддерживало нашу независимость, а также процесс уточнения наших границ", – написал Н. Назарбаев. 

Елбасы отметил, что общая граница Казахстана с Российской Федерацией, составляющая порядка 7500 километров, стала поясом дружбы и доверия.

"Были достигнуты исторические договоренности и по 1700 километрам границы с КНР. Это определило конструктивное отношение к пограничным вопросам и всех других соседних стран. Мы всегда должны ценить и помнить с благодарностью поддержку России и президента В.В.Путина, руководства Китая в тот важный момент нашей истории. Создав в ходе переговоров атмосферу взаимного понимания и уважения интересов сторон, мы последовательно заключили международные договоры и окончательно определили нашу государственную границу", – дополнил Первый Президент РК. 

Он подчеркнул, что таким образом, чтобы выполнить священные заветы предков, а заодно избавить будущие поколения от еще больших трудностей, мы развязали все проблемные узлы и довели начатое дело до логического конца.

"Вопрос о земле всегда был для нашего народа вопросом жизни и смерти. Во времена Советского Союза разные уголки казахской земли были превращены в военные базы, лаборатории и полигоны, где проводились опасные эксперименты. На одном только Семипалатинском полигоне было проведено 456 ядерных и термоядерных взрывов. Из них 116 были произведены в воздухе, что обернулось крайне губительными последствиями для населения республики. Согласно подсчетам казахстанских ученых, суммарная мощность атомных бомб, взорванных на территории Семипалатинского полигона, в 2 500 раз превысила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Этот чудовищный полигон я закрыл 29 августа 1991 года", – заключил Н. Назарбаев.

