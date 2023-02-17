Вопрос особой важности

В Библиотеке Первого Президента в Астане прошла эксперт­ная встреча «Государственная граница – основа территориальной целостности и безопас­ности», посвященная 30-летию принятия Закона РК «О государственной границе Республики Казахстан».

Открывая обсуждение, директор Библиотеки Первого Президента РК Бакытжан Темирболат отметил, что вопросы государственных границ в современном мире остаются одной из самых чувствительных тем.

– Мы видим, как неурегулированные пограничные вопросы приводят к масштабным кровавым конфликтам, которые тянутся десятилетиями. В настоящее время около 50 стран мира оспаривают те или иные территории у своих соседей. В целом последние события в мире со всей очевидностью демонстрируют, что данный вопрос превращается в глобальную проблему современности, которая грозит безопасности всего человечества, – подчеркнул он.

Бакытжан Темирболат обратил внимание, что Казахстан с момента обретения независимос­ти ставил вопрос оформления своих границ в число ключевых внешнеполитических приоритетов. Закон «О государственной границе Республики Казахстан» был принят 13 января 1993 года – он устанавливал и закреплял правовые основы охраны государственной границы респуб­лики.

– Нашему государству удалось за короткий срок – с 1992 по 2005 год – обеспечить международно-правовое оформление государственной границы по всему ее периметру протяженностью 14,5 тысячи километров. Значение этого факта тем более важно, что нашими соседями являются два крупнейших в мире государства – Россия и Китай. Как отметил в своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского экономического форума: Казахстан придерживается принципа ООН о территориальной целостности любого государства в мире, – подчеркнул директор Библиотеки Первого Президента.