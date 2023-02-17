Вопрос особой важности

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Лилия Сыздыкова

Оформление государственных границ Казахстана и значимость решения пограничных вопросов для будущего любой страны обсудили эксперты.

В Библиотеке Первого Президента в Астане прошла эксперт­ная встреча «Государственная граница – основа территориальной целостности и безопас­ности», посвященная 30-летию принятия Закона РК «О государственной границе Республики Казахстан».

Открывая обсуждение, директор Библиотеки Первого Президента РК Бакытжан Темирболат отметил, что вопросы государственных границ в современном мире остаются одной из самых чувствительных тем.

– Мы видим, как неурегулированные пограничные вопросы приводят к масштабным кровавым конфликтам, которые тянутся десятилетиями. В настоящее время около 50 стран мира оспаривают те или иные территории у своих соседей. В целом последние события в мире со всей очевидностью демонстрируют, что данный вопрос превращается в глобальную проблему современности, которая грозит безопасности всего человечества, – подчеркнул он.

Бакытжан Темирболат обратил внимание, что Казахстан с момента обретения независимос­ти ставил вопрос оформления своих границ в число ключевых внешнеполитических приоритетов. Закон «О государственной границе Республики Казахстан» был принят 13 января 1993 года – он устанавливал и закреплял правовые основы охраны государственной границы респуб­лики.

– Нашему государству удалось за короткий срок – с 1992 по 2005 год – обеспечить международно-правовое оформление государственной границы по всему ее периметру протяженностью 14,5 тысячи километров. Значение этого факта тем более важно, что нашими соседями являются два крупнейших в мире государства – Россия и Китай. Как отметил в своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского экономического форума: Казахстан придерживается принципа ООН о территориальной целостности любого государства в мире, – подчеркнул директор Библиотеки Первого Президента.

Выразив согласие, что события в мире наглядно демонстрируют, насколько важен вопрос решения пограничных споров между государствами, замес­титель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев отметил, что у нашей страны, помимо сухопутной границы, есть еще и морская. В 2018 году на саммите в Актау была принята Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная лидерами всех стран «каспийской пятерки». Этот международный договор фактически открыл юридическую возможность для решения всех оставшихся вопросов по акватериальной линии казахстанской границы.

– Казахстан стал первым постсоветским государством, завершившим меж­дународное правовое оформление, полностью и окончательно определив свои границы по всему периметру национальной территории. И мы хотим, чтобы другие страны Центрально-Азиатского регио­на использовали наш позитивный опыт. Так, в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Президент Казахстана Касым-­Жомарт Токаев предложил создать площадку, на которой странами ЦА будут выработаны взаимоприемлемые подходы в делимитации границ. Казахстан выразил готовность оказать посильное содействие в поиске конструктивных решений по урегулированию спорных вопросов в духе подлинного добрососедства и уважения к международному праву, – отметил в свою очередь председатель правления Института внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел РК Болат Нургалиев.

Начальник департамента Пограничной службы Комитета национальной безопас­ности РК Нагмет Садыков, выступая на встрече, подчеркнул, что становление границ любого государства, как и становление самого государства, – процесс длительный и трудный. Но он должен быть решен, поскольку это вопрос национальной безопас­ности. Он также подчеркнул, что с момента обретения независимости и по сей день на государственной границе Казахстана не допущен ни один пограничный вооруженный конфликт.

Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве обозначил и завершил международно-правовое оформ­ление своей государственной границы. Напомним, что соседями нашей страны по суше являются 5 государств – Китайская Народная Республика, Кыргызстан, Российская Федерация, Туркменистан и Узбекистан. По акватории Каспия 4 страны – Азербайджан, Иран, Российская Федерация и Туркменистан.

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