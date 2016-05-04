Расчет кадастровой стоимости земельного участка осуществляется на основании базовой ставки, и информация об этом находится на сайте http:/;/;adilet.zan.kz/;rus/;docs/;P030000890.

К базовым ставкам применяются поправочные коэффициенты в зависимости от качественного состояния земельного участка, его местоположения, водообеспечения, удаленности от центров обслуживания и т. д.

К примеру, чем дальше земельный участок от населенного пункта, объекта инфраструктуры, тем цена на него ниже.

Стоимость определяется индивидуально по каждому земельному участку. Окончательная цена земельного участка определяется на аукционе.

● Мы сомневаемся, что аукцион и конкурсы проходят открыто и честно. Что делается в этом направлении?

Законом четко установлен порядок проведения торгов, аукцион – для граждан, конкурс – для иностранцев.

Механизм проведения торгов исключает коррупцию при распределении земель. Торги по своей сути обеспечивают принципы гласнос­ти, состязательности между потенциальными покупателями и открытую конкуренцию.

(Приказ МНЭ от 31 марта 2015 г. № 290)

● Кто контролирует долю иностранной рабочей силы в стране? Мы боимся, что иностранцы займут наши рабочие места при создании совместного предприятия.

По притоку иностранных граждан в Казахстан хотелось бы пояснить, что за 5 лет количество иностранцев, прибывающих в Казахстан, прак­тически не менялось.

Трудовая деятельность иностранных работников в Казахстане регулируется через квоты, т. е. решением Правительства РК ежегодно устанавливается максимальное количество иностранцев, приезжающих в Казахстан на заработки. Эта квота не превышает 0,7% от экономически активного населения. Например, в 2016 году квота составила 63 тыс. человек. В предыдущем году размер квоты был примерно такой же, однако в 2015 году было выдано всего 32 тыс. разрешений, таким образом, квота была освоена лишь наполовину. При этом квота предусматривает привлечение в основном квалифицированных работников. Из них 2 054 иностранца приехали для сельскохозяйственных работ.

(Закон о занятости РК от 6 апреля 2016 г.)

● Я живу в селе. Я готов купить землю, что я должен сделать для этого?

Во-первых, районные акиматы публикуют объявления о проведении аукциона не позднее чем за 15 календарных дней до объявленной даты проведения аукциона. Объявления со сведениями о земельных участках, выставленных на аукцион, вы можете найти в периодических печатных изданиях, на официальном сайте акимата и платформе электронного правительства.

Во-вторых, для участия в аукционе вам необходимо обратиться в акимат и подать заявку.