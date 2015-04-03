Вопрос повышения зарплаты и пособия полицейским рассматривают в Казахстане Общество

Казахстанским полицейским могут повысить заработную плату и пособия, связанные со служебной деятельностью. Об этом стало известно по итогам заседания Общественного совета при МВД РК, передает Kazpravda.kz.



В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы реализации норм и положений Закона "Об органах внутренних дел" по обеспечению социальных гарантий сотрудников полиции. Так, председатель совета Марат Когамов отметил, что выполняемые сотрудниками полиции задачи зачастую сопряжены с риском для здоровья и жизни, на них ложится огромная физическая и моральная нагрузка, личный состав привлекается к службе в любое время суток.



"При этом существующая заработная плата рядового полицейского не позволяет покрыть оплату частных детских садов, коммунальных услуг, проезд на общественном транспорте и другие социально значимые расходы, не говоря уже об аренде и приобретении жилья. В новый Закон "Об органах внутренних дел" включены нормы по выплате сотрудникам полиции подъемного пособия при служебном перемещении, получению в собственность жилья, полученного из государственного жилищного фонда, а также выплате компенсации под наем жилища", – отметил он.



Вместе с тем Когамов заметил, что выплата компенсации за аренду жилья и пособия при перемещении по службе не распространяется на основную долю сотрудников органов внутренних дел.



"Указанные социальные гарантии необходимо предусмотреть для всех сотрудников полиции", – подчеркнул глава совета.



По итогам заседания его участники отметили необходимость проработки вопросов повышения денежного содержания, пенсионного обеспечения, социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, в том числе по установлению единого уровня оплаты труда для всех правоохранительных органов, в рамках Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы РК на 2014–2020 годы.



Сообщается, что впервые заседание Общественного совета при МВД с участием членов Совета – общественных деятелей, представителей СМИ, неправительственных и научных организаций, а также руководства МВД, столичного ДВД и личного состава УВД – проведено на базе территориального подразделения полиции – УВД столичного района "Алматы".



Напомним, последний раз зарплата сотрудникам МВД была повышена с 1 января 2013 года. Тогда средний размер денежного довольствия с учетом повышения доплаты за специальное звание составил:

– начальника районного управления внутренних дел, подполковника полиции с выслугой свыше 20 лет – 226 405 тенге;

– участкового инспектора полиции, капитана полиции с выслугой 5–7 лет – 134 667 тенге;

– оперуполномоченного, следователя районного звена, майора полиции с выслугой 5–7 лет – 117 733 тенге;

– оперуполномоченного центрального аппарата, майора полиции с выслугой 5– 7 лет – 142 397 тенге.

