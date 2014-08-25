Вопрос сокращения летних каникул в школах Казахстана не рассматривается, сообщил министр образования и науки Аслан Саринжипов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Некоторые международные эксперты в своих докладах сообщали, что в Казахстане и некоторых постсоветских странах очень продолжительные летние каникулы. Этот вопрос как таковой у нас не рассматривается, то есть вопрос сокращения летних каникул мы не поднимаем", – сказал Аслан Саринжипов, отвечая на вопросы журналистов.

На республиканском августовском педагогическом совещании работников образования Казахстана директор информационно-аналитического центра МОН Серик Ирсалиев огласил некоторые заключения международных экспертов, которые в числе прочего пришли к выводу, что у казахстанских школьников необоснованно длительные каникулы.