Вопрос сокращения школьных домашних заданий вынесен на всенародное обсуждение – МОН РК

Общество
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Жания Уранкаева
Сокращение школьных домашних заданий вынесено на всенародное обсуждение педагогов и родителей. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе на тему "О ходе реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы" сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По объему домашнего задания наши школьники находятся на 4-м месте среди 65 стран по времени выполнения.

"Международный анализ показывает отсутствие прямой корреляции между объемом домашних заданий и успехами в образовании в ряде стран, включая Казахстан. И при правильной постановке учебного процесса "домашку" можно и нужно сократить", – сказал Ерлан Сагадиев.

Над этим вопросом, по словам министра, в нашей стране работали две крупные группы учителей и специалистов.

"Предлагаются два варианта. Первый – давать задания по всем предметам, но меньше, либо второй – давать задания не по всем предметам. В обоих случаях домашние задания сократятся в среднем на час в день, не будут даваться на выходные. Сегодня это вынесено на всенародное обсуждение педагогов и родителей. К какому-то результату мы придем", – резюмировал глава МОН РК. 

Напомним, ранее в ходе заседания Правительства Ерлан Сагадиев заявил о том, что Министерство образования и науки взялось за решение проблемы тяжелых рюкзаков казахстанских школьников.

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