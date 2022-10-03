Вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит – МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров высказался о возможности участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН", – заявил на брифинге в МИД Айбек Смадияров.

По его словам, в целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий.

"Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", – резюмировал официальный представитель МИД Казахстана.