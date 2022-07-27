Вопрос закупа лекарств от коронавируса прокомментировали в Минздраве Казахстана

Директор департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения РК Бауыржан Джусипов рассказал, планируется ли пересмотреть протокол лечения коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Бауыржан Джусипов сообщил, что на сегодня разработчики клинического протокола лечения коронавирусной инфекции активно работают в этом направлении.

«Мы получили, как раз изучаем, что есть в мире ряд лекарств, которые применяются для лечения КВИ. Но дело в том, что все эти препараты еще окончательный этап всех исследований не прошли. Но ряд стран по ситуации дают рекомендации по экстренному применению некоторых препаратов. Сейчас у нас разработчики клинического протокола активно над этим работают, и в ближайшее время мы эти результаты озвучим», – заверил спикер.

Позже на уточняющий вопрос журналистов он сообщил, что в течение месяца власти предоставят соответствующий ответ.