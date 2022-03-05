Вопросы равенства на рынке труда для женщин и мужчин обсудили на форуме в Нур-Султане

В Нур-Султане прошел женский форум «Bolashaq Women's Empowerment Forum» - дискуссионная площадка для обмена опытом, получения информации, обсуждения актуальных вопросов и проблем экономической, социальной, культурной и других сфер в жизни женщин.

В рамках площадки присутствовало более 200 слушателей из числа выпускников программы «Болашак», членов ПМКР, активистов, женщин и девушек со всей страны в онлайн-режиме. Форум был организован ассоциацией выпускников программы «Болашак», Университетом КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и KAZGUU Business School.

В рамках Форума были обсуждены вопросы равных возможностей на рынке труда для женщин и мужчин, оплаты труда, глобальных трендов и гендерного соотношения. В формате дискуссии был поднят вопрос об использовании потенциала женщин в нашей стране в равной мере.

По итогу Форума модератор мероприятия, вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов особо отметил важность продвижения женского лидерства и использования потенциала женщин в стране: «Государственная политика в данном направлении является проактивной, но мы планируем прикладывать еще больше усилий для достижения целей по созданию равных условий для женщин.

Cегодня мы подняли крайне важные вопросы, но для эффективности нам нужно разработать конкретные ответы на них. Ответы, которые перейдут в государственную политику».