Вопросы биобезопасности обсудили в Правительстве РК

Накануне под председательством заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Совета по вопросам биологической безопасности с участием руководителей государственных органов и ведущих ученых страны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
На совещании были обсуждены задачи, поставленные Главой государства в Послании народу Казахстана по вопросам обеспечения биобезопасности страны.
Также обсуждался вопрос разработок отечественных лекарственных средств против COVID-19, проводимых АОО "Назарбаев Университет", АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", холдинг "Фитохимия", АО "Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского", ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии" и др.
По итогам заседания Совета Е. Тугжанов поручил:
– создать рабочую группу по выработке предложений по усилению эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере обеспечения безопасности против эпидемиологических вызовов;
– разработать Комплексный план по реализации научно-исследовательских и инновационных работ;
– внести предложения по обеспечению целевого финансирования научных и инновационных проектов, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности и разработку новых видов лекарственных препаратов от инфекционных заболеваний;
– проанализировать и внести конкретные предложения по развитию научно-кадрового, материально-технического потенциала отечественных научных институтов в сфере биологической безопасности.