Вопросы декриминализации экономических преступлений обсудили сенаторы

Статьи
21

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели выездное заседание в Агентстве по финансовому мониторингу.

Фото: пресс-служба Сената РК

Основным вопросом обсуждения стала дальнейшая декриминализация уголовных преступлений в сфере экономической деятельности, в рамках реализации поручений главы государства.

Открывая встречу председатель Комитета Нурлан Бекназаров отметил, что в своем послании президент подчеркнул важность создания благоприятного предпринимательского климата в стране и построения конструктивного диалога между властью и бизнесом.  

«Процесс гуманизации уголовной политики в отношении экономических преступлений, а также их декриминализация последовательно проводятся нашим государством. В Уголовный кодекс также вносились соответствующие поправки, в части смягчения санкций за данные преступления путем расширения применения штрафных санкций, установления альтернативных лишению свободы наказаний в виде привлечения к общественным работам, исправительным работам и ограничения свободы, перевода ряда преступлений небольшой тяжести в сферу административной ответственности, либо исключения уголовной ответственности», - сказал Нурлан Бекназаров.

В ходе мероприятия вице-министр юстиции Алма Муканова рассказала о проведенном заинтересованными органами анализе норм, усматривающих возможность декриминализации. Она отметила, что органом, проводящим досудебное расследование, предлагается исключить некоторые нормы уголовного законодательства, в связи с малозначительностью и редкостью применения на практике.Кроме того, в заседании также приняли участие представители АФМ, генпрокуратуры и НПП «Атамекен».

В завершение мероприятия, сенатор Нурлан Бекназаров отметил, что в целях выполнения поручений плавы государства и повышения уровня защищенности предпринимателей, перед парламентом и заинтересованными государственными органами стоит задача по выработке законодательных норм, направленных на дальнейшее совершенствование Уголовного кодекса, в части декриминализации ряда уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
«Я прививки не боюсь...»
Укрепление единства
Песочницы за два миллиарда
В городе горе – гололед
По признакам сепаратизма
Добро пожаловать в Улытау!
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Семейных дебоширов возьмут под контроль
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Когда все решают секунды
Центр генерации новых идей
Остановить прекрасное мгновение
Работники будущего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]