Вопросы декриминализации экономических преступлений обсудили сенаторы

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели выездное заседание в Агентстве по финансовому мониторингу.

Фото: пресс-служба Сената РК

Основным вопросом обсуждения стала дальнейшая декриминализация уголовных преступлений в сфере экономической деятельности, в рамках реализации поручений главы государства.

Открывая встречу председатель Комитета Нурлан Бекназаров отметил, что в своем послании президент подчеркнул важность создания благоприятного предпринимательского климата в стране и построения конструктивного диалога между властью и бизнесом.

«Процесс гуманизации уголовной политики в отношении экономических преступлений, а также их декриминализация последовательно проводятся нашим государством. В Уголовный кодекс также вносились соответствующие поправки, в части смягчения санкций за данные преступления путем расширения применения штрафных санкций, установления альтернативных лишению свободы наказаний в виде привлечения к общественным работам, исправительным работам и ограничения свободы, перевода ряда преступлений небольшой тяжести в сферу административной ответственности, либо исключения уголовной ответственности», - сказал Нурлан Бекназаров.

В ходе мероприятия вице-министр юстиции Алма Муканова рассказала о проведенном заинтересованными органами анализе норм, усматривающих возможность декриминализации. Она отметила, что органом, проводящим досудебное расследование, предлагается исключить некоторые нормы уголовного законодательства, в связи с малозначительностью и редкостью применения на практике.Кроме того, в заседании также приняли участие представители АФМ, генпрокуратуры и НПП «Атамекен».

В завершение мероприятия, сенатор Нурлан Бекназаров отметил, что в целях выполнения поручений плавы государства и повышения уровня защищенности предпринимателей, перед парламентом и заинтересованными государственными органами стоит задача по выработке законодательных норм, направленных на дальнейшее совершенствование Уголовного кодекса, в части декриминализации ряда уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.