Вопросы деятельности ArcelorMittal в Казахстане обсудил Премьер с представителями компании

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями компании ArcelorMittal во главе с вице-президентом Хавьером Лассо Пена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы деятельности компании ArcelorMittal в Казахстане, а также некоторые аспекты экспорта стали на мировые рынки.
ArcelorMittal – крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге, где и расположена штаб-квартира компании. Образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. После слияния производственные мощности компании составили 420 млн тонн в год.
В Казахстане компании принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау", в которое входят Карагандинский металлургический комбинат, восемь угольных шахт, две электростанции, Лисаковский горно-обогатительный комбинат, железомарганцевые рудники и вспомогательные предприятия. Образовано в 1995 году как АО "Испат Кармет" покупкой на закрытом тендере по приватизации Карагандинского металлургического комбината. В декабре 2004 года АО "Испат Кармет" перерегистрировано в АО "Миттал Стил Темиртау", а с 6 сентября 2007 года в АО "АрселорМиттал Темиртау".
В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы деятельности компании ArcelorMittal в Казахстане, а также некоторые аспекты экспорта стали на мировые рынки.
ArcelorMittal – крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге, где и расположена штаб-квартира компании. Образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. После слияния производственные мощности компании составили 420 млн тонн в год.
В Казахстане компании принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау", в которое входят Карагандинский металлургический комбинат, восемь угольных шахт, две электростанции, Лисаковский горно-обогатительный комбинат, железомарганцевые рудники и вспомогательные предприятия. Образовано в 1995 году как АО "Испат Кармет" покупкой на закрытом тендере по приватизации Карагандинского металлургического комбината. В декабре 2004 года АО "Испат Кармет" перерегистрировано в АО "Миттал Стил Темиртау", а с 6 сентября 2007 года в АО "АрселорМиттал Темиртау".