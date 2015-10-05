Вопросы евразийского строительства обсудят в Астане парламентарии РК и РФ

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитет Мажилиса Парламента Казахстана по международным делам, обороне и безопасности сегодня проведут совместное заседание по вопросам евразийского строительства, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ИА Интерфакс
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"Планируется обсудить вопросы активизации межпарламентской составляющей евразийского проекта", – заявил журналистам накануне глава думского комитета по делам СНГ Леонид Слуцкий.
По его словам, будут также обсуждаться различные аспекты двустороннего сотрудничества России и Казахстана.
Слуцкий обратил внимание на то, что совместное заседание парламентских комитетов пройдет в преддверии форума "Евразийская экономическая перспектива", который состоится 6 октября в Астане.
"В рамках астанинского форума предстоит обсудить вопросы сближения и сопряжения ЕАЭС и проекта Экономического пояса Шелкового пути", – сказал представитель РФ.
Он также отметил, что "тем самым будет запущен механизм межпарламентского диалога ЕАЭС и Китая по вопросам сотрудничества по формированию общего экономического пространства".
На форум приглашены парламентарии Казахстана, России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Китая, руководство Евразийской экономической комиссии, секретариата ШОС, главы регионов РФ, РК и КНР, по территории которых будет пролегать "Шелковый путь". Делегацию РФ возглавит спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
Напомним, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 8 мая подписали заявление о сотрудничестве в рамках проекта экономического пояса "Шелкового пути". Заявление предполагает "сопряжение" строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и экономического пояса "Шелкового пути".
"По сути, речь идет о выходе в перспективе на новый уровень партнерства, подразумевающий общее экономическое пространство на всем Евразийском континенте", – сообщил тогда Путин по итогам переговоров.
Экономический пояс "Шелкового пути" – проект создания транспортного, энергетического, торгового коридора между странами Азии и Европы. Его идея была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года.
Название проекта отсылает к торговым маршрутам караванов средневековья, пролегавшим по территории современного Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Индии, Турции, Ирана и Греции. Эти маршруты позднее получили название Великого Шелкового пути.