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​Вопросы географии и типографии
Адина НУРБЕРГЕН

Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан принято постановление о внесении ряда изменений в Правила выдачи и учета открепительных удостоверений на право голосования, утвержденные постановлением Центризбиркома от 8 апреля 2009 года № 161/;306.

В частности, из данных Правил исключен пункт 7, а пункт 8 изложен в новой редакции, согласно которой «открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании в другом избирательном округе или на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта».

– Это изменение полностью согласуется с Законом «О выборах», – сказал на брифинге по итогам заседания секретарь Центризбиркома Бахыт Мельдешов. – Открепительные удостоверения не выдаются избирателям, голосующим в пределах одной административно-территориальной единицы.

При этом он уточнил, что, если речь идет о выборах депутатов маслихатов, гражданин может голосовать в пределах одного города или села только на том избирательном участке, к которому он прикреплен, в своем избирательном округе.

Избиратели, желающие голосовать за партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, могут сделать это в любой точке страны, получив предварительно открепительное удостоверение.

По словам Б. Мельдешова, открепительные удостоверения­ будут выдаваться с 4 марта, за 16 дней до выборов, их выдача будет прекращена 19 марта в 18.00. По открепительному удостоверению может проголосовать только сам избиратель, никто не имеет права голосовать вместо него.

Кроме того, на заседании принято постановление «Об определении типографий по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования по очередным выборам депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенным на 20 марта 2016 года».

Согласно документу, для каж­дой области, а также городов Ас­таны и Алматы определены конкретные типографии, обладаю­щие необходимыми техничес­кими и организационными возможнос­тями, которые будут изготавливать избирательные бюллетени на выборы депутатов маслихатов Рес­публики Казахстан.

На брифинге Б. Мельдешов также сообщил, что для граждан Казахстана, которые в день выборов будут находиться за границей, открыты 65 избирательных участков в разных странах. На этих участках граждане РК смогут проголосовать при предъявлении документов, удостоверяющих личность и гражданство. 

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