Вопросы гражданства

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Александр Бри

Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства.

На заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация ответственных долж­ностных лиц о состоянии работы соответствующих государственных органов в рамках основных направлений деятельности комиссии.

По итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.

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