Вопросы гражданства Свежий выпуск 1 декабря 2022 г. 0:54 Александр Бри Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства. На заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация ответственных должностных лиц о состоянии работы соответствующих государственных органов в рамках основных направлений деятельности комиссии. По итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.