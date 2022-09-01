Вопросы и ответы

Повышение заработной платы, проблемы в развитии спорта, туризма и обеспечении досуга для детей и молодежи – такие темы были затронуты в ходе встречи министра культуры и спорта Даурена Абаева с общественностью Жезказгана.

По мнению Даурена Абаева, необходимо подготовить платформу для позитивного решения каждого вопроса совместно с местными исполнительными органами, развивать потенциал области, чтобы предотвратить отток населения, в частности молодежи. Министр подробно рассказал о проектах Правительства, направленных на поддержку культуры и спорта, а также продвижение туристичес­ких маршрутов для привлечения гостей в область Улытау.

В целом о новых проектах Правительства и профильного министерства улытаусцы уже наслышаны и даже готовы активно включиться в их реализацию. Однако своя рубашка ближе к телу – есть ряд вопросов, которые они считают более важными.

В первую очередь это повышение оплаты труда тех, кто занят в сфере культуры, – в театрах, музыкальных колледжах, домах дружбы и культуры, музеях. И в городах, и в поселках их зарплаты иной раз не превышают 100 тыс. тенге, а некоторые работники получают по 60 тыс.

Люди, преданные своему делу, все чаще думают сменить профессию или уехать в большой город в поисках признания. Как отметил руководитель музыкального колледжа Жумат Аманбеков, молодежи, желающей поступить к ним, становится все меньше, так как их дипломы не гарантируют приличного заработка. В ответ Даурен Абаев напомнил, что в своем отчете уже упомянул о ежегодном повышении зарплат работникам сферы культуры в среднем на 20% в год до 2025 года. Есть и ряд других проектов, направленных на повышение доходов вышеуказанных работников.

Тем не менее сразу несколько выступающих от разных организаций областного центра обратили внимание министра на то, что технический персонал, в отличие от творческого, не получает дополнительной помощи – лечебного пособия, например. Да и доходы их в разы ниже зарплат работников промышленных предприятий в области Улытау. С образованием области и жезказганцы, и жители районных центров надеялись, что их доход увеличится согласно новому статусу города, однако изменений так и не дождались.

Даурен Абаев заверил собравшихся, что данная проблема активно обсуждается в Правительстве и со временем будет решена. О том, что вопрос на контроле местных исполнительных органов, подтвердил заместитель акима области Галымжан Кусмангали, который также ответил на часть обращений жезказганцев.

Вот уже несколько лет в Жезказгане не функционирует единственный в городе бассейн «Дельфин». Его владелец не справился с большими долгами по комуслугам, само здание и чаша бассейна нуждались в капремонте. В бюджете помочь предпринимателю не могут, спонсоров не нашлось. Поэтому предприятие простаивает.

В текущем году планировалось открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном и различными секциями. Однако едва строители успели заложить под него фундамент, как начались судебные дрязги между подрядчиками в борьбе за тендер. Пока шли разбирательства, резко выросли цены на стройматериалы. Новый спорткомплекс обойдется бюджету теперь гораздо дороже, и когда он будет построен – неизвестно. Пока же жезказганцам приходится ездить с детьми в соседний город Сатпаев, где работают общественный бассейн и частный.

Сатпаевцы в свою очередь недовольны отсутствием мест для развития и досуга молодежи. Их просьба – построить большой молодежный центр с библиотекой. Министр согласился с выступающими в том, что чтение – это культурный капитал. Впрочем, отметил он, молодые люди с каж­дым годом читают все меньше. Чтобы заинтересовать их книгами, газетами, он готов поддержать проекты, направленные на популяризацию периодических СМИ и книжных клубов.

В начале своего выступления Даурен Абаев упомянул и о создании футбольных, волейбольных и баскетбольных клубов в области Улытау. Однако у жезказганцев есть сомнения по этому поводу. Таких спортивных секций нет ни в Жезказгане, ни в Сатпаеве. Разве что на любительском, дворовом уровне. За чей счет будут создаваться клубы? Хватит ли у бюджета области средств, чтобы развивать данные направления спорта? В городе популярны бокс, гребля на байдарках и каноэ, некоторые виды боевых искусств.

По мнению министра, в Казахстане активно развивается клубный спорт. В Жезказгане, к примеру, работает спортклуб «Намыс», который открыл секции по девяти олимпийским видам спорта.

На старте государственные спортивные секции для детей будут работать при поддержке отдела спорта области Улытау, в дальнейшем сформированные команды смогут тренироваться и участвовать в соревнованиях при поддержке спонсоров – спортивных клубов или предпринимателей.

Улытаусцев также интересует, когда же начнут развивать инфраструктуру в регионе? Даурен Абаев отметил, что будут и дороги, и новые туристические маршруты. Однако он считает, что жители региона могли бы и сами обратить внимание на открывшиеся возможности для бизнеса – открыть придорожные кафе, например.

Отвечая на все обращения и резюмируя свое выступление, глава министерства сообщил, что сегодня Правительством реализуется 221 проект по развитию культуры и спорта в Казахстане, в них включены и все вопросы, которые были заданы на встрече.