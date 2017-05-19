Вопросы культуры обсудила Госсекретарь РК с представителями творческой молодежи

Культура
Актуальные вопросы отечественной культуры, литературы, искусства, а также состояние и перспективы развития духовно-культурной сферы страны обсудила Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова с представителями творческой молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своей приветственной речи Абдыкаликова подчеркнула, что Глава государства в своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" поставил цель "вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей". И первым условием для этого является сохранение своей культуры, собственного национального кода.

Государственный секретарь выразила уверенность в том, что представители творческой молодежи примут активное участие в реализации задач, обозначенных Президентом страны.

В свою очередь участники встречи особо подчеркнули важную роль молодого поколения Казахстана в процессах реализации всесторонней модернизации нации, а также высказали свои идеи, мысли и предложения по вопросам духовного развития общества.

В завершение встречи Абдыкаликова поздравила всех работников культуры и искусства с наступающим профессиональным праздником и пожелала здоровья, благополучия и творческих успехов.

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