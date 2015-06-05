Вопросы миграции обсудили Госсекретарь РК и представитель УВКБ ООН
Ксения Воронина
Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова встретилась с Региональным представителем Управления Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН в Центральной Азии Бернардом Дойлем. Во встрече приняли участие заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев и вице-министр здравоохранения и социального развития Биржан Нурымбетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В начале встречи Гульшара Абдыкаликова поздравила Бернарда Дойля и в его лице всех сотрудников УВКБ ООН с 20-летием работы в Казахстане. Госсекретарь высоко оценила деятельность УВКБ ООН в качестве ведущего международного агентства по отстаиванию ценностей и целей ООН на глобальном, региональном и национальном уровнях в сфере соблюдения и защиты прав беженцев. При этом был отмечен хороший уровень взаимодействия между Казахстаном и УВКБ ООН по многим аспектам защиты прав беженцев.
"Казахстан является страной назначения и транзита перемещенных лиц. В этой связи сотрудничество с УВКБ остается одним из приоритетов нашей внешней политики. На фоне эскалации международной и региональной ситуации необходима совместная работа по поиску эффективных превентивных мер против возможных рисков и вызовов в Центральной Азии. Наряду с легальной трудовой миграцией особую актуальность приобретает борьба с нелегальной миграцией и злоупотреблением статусом беженца", – отметила Государственный секретарь.
"На встрече были также обсуждены вопросы учреждения Хаба ООН в Алматы, деятельность которого, безусловно, будет способствовать консолидации усилий по защите прав беженцев в регионе, подготовке и повышению квалификации казахстанских специалистов в области миграции и другому.
В контексте усиления взаимодействия Казахстана с агентствами ООН были затронуты вопросы создания Агентства KazAid, которое внесет свою лепту в решение многих социально-экономических, гуманитарных и других проблем Центральной Азии и Афганистана, содействуя сокращению числа перемещенных лиц и миграционных потоков", – говорится в распространенной информации.