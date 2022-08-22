Свежий выпуск Вопросы – на контроль 22 августа 2022 г. 1:13 Адия Кенжегулова Депутаты Мажилиса продолжают работу в регионах. Парламентарии посещают областные и районные центры, проводят встречи с трудовыми коллективами и сельскими жителями в отдаленных населенных пунктах. Особое внимание мажилисмены уделяют мерам социальной поддержки населения, вопросам реализации государственных программ. С жителями жилого массива «Заречный» встретились депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Павел Казанцев и Елдос Абаканов. Озвученные горожанами проблемные вопросы имеют непосредственное отношение к повседневной жизни простых жителей. Большая часть из них касается строительства школы. По словам местных жителей, несмотря на активное развитие столицы, в массиве «Заречный» до сих пор не построено новое учебное заведение для детей. А старая школа № 45, имеющая 34-летнюю историю, рассчитана на 400 мест, однако сегодня в ней обучаются вдвое больше учащихся. Говорили жители и о качестве Интернета, плохих дорогах, расширении автобусных маршрутов и установке теплых остановок. Выслушав пожелания граждан, Павел Казанцев заявил, что большинство поднимаемых вопросов можно рассмотреть на уровне местных исполнительных органов. Решение некоторых из них, возможно, затянулось по причине халатности отдельных чиновников. – Мы все это записываем для того, чтобы решить. Мелкие проблемы, как правило, решаются быстро. Вопросы, касающиеся строительства школ, – чуть дольше. Мы уже разобрались, что школа планируется. Просто нужно взять на контроль, чтобы она вовремя была возведена. Да, может быть, через год, через два. Но эта школа будет здесь, – отметил Павел Казанцев. О том, как ведется строительство двух 60-квартирных жилых домов, возводимых в городе Есике Алматинской области по «дорожной карте» партии «AMANAT», узнал побывавший в регионе мажилисмен Жанарбек Ашимжанов. Депутат акцентировал внимание уполномоченных государственных органов и подрядных организаций на качественном и своевременном выполнении строительных работ на социальных объектах, что в целом будет способствовать улучшению качества жизни казахстанцев. Представитель строительной компании Болат Ишназаров заверил, что работы на объекте практически завершены, и в ближайшее время дома будут сданы в эксплуатацию. Всего в четвертом квартале текущего года в городе планируется передать в пользование горожан, ожидающих свое жилье, дополнительно 120 квартир. Депутат Екатерина Смышляева провела ряд встреч с жителями Костанайской области, а также приняла участие в заседании общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при Костанайском областном филиале партии. – В Костанайской области в настоящее время есть проблемы с ремонтом областной детской больницы, надо решать вопрос строительства больницы в одном из районов города Костаная, централизованного приобретения компьютерной техники для всей системы здравоохранения. Будем поднимать эти проблемы на республиканском уровне и рассматривать пути решения, – отметила Екатерина Смышляева. По словам депутата, в целом по области уровень оказания медицинской помощи детям находится на удовлетворительном уровне. Все получают качественные своевременные услуги. Вместе с тем есть определенные вопросы по цифровизации в сфере здравоохранения, в частности, по работе информационной системы Damumed. – Мы вводили информационную систему, чтобы облегчить жизнь нашим докторам. А получилось, что мы ее усложнили. Потому что несколько информсистем интегрированы между собой, а единой платформы нет. Одни и те же данные забиваются по несколько раз. Серверы у нас с «напряженкой» работают. Доступ не всегда обеспечен. Вот эти все проблемы мы от ФАПа до областного уровня посмотрели и теперь будем искать пути решения, – сообщила депутат.