Депутаты Мажилиса продолжают работу в регионах. Парламентарии посещают областные и районные центры, проводят встречи с трудовыми коллективами и сельскими жителями в отдаленных населенных пунктах.

Особое внимание мажилисмены уделяют мерам социальной поддержки населения, вопросам реализации государственных программ.

С жителями жилого массива «Заречный» встретились депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Павел Казанцев и Елдос Абаканов.

Озвученные горожанами ­проблемные вопросы имеют непосредственное отношение к повседневной жизни простых жителей. Большая часть из них касается строительства школы. По словам местных жителей, несмотря на активное развитие столицы, в массиве «Заречный» до сих пор не построено новое учебное заведение для детей. А старая школа № 45, имеющая 34-летнюю историю, рассчитана на 400 мест, однако сегодня в ней обучаются вдвое больше учащихся.

Говорили жители и о качестве Интернета, плохих дорогах, расширении автобусных маршрутов и установке теплых остановок.

Выслушав пожелания граж­дан, Павел Казанцев заявил, что большинство поднимаемых вопросов можно рассмотреть на уровне местных исполнительных органов. Решение некоторых из них, возможно, затянулось по причине халатности отдельных чиновников.

– Мы все это записываем для того, чтобы решить. Мелкие ­проблемы, как правило, решаются быстро. Вопросы, касающиеся строительства школ, – чуть дольше. Мы уже разобрались, что школа планируется. Просто нужно взять на контроль, чтобы она вовремя была возведена. Да, может быть, через год, через два. Но эта школа будет здесь, – отметил Павел Казанцев.

О том, как ведется строительство двух 60-квартирных жилых домов, возводимых в городе Есике Алматинской области по «дорожной карте» партии «AMANAT», узнал побывавший в регионе мажилисмен Жанарбек Ашимжанов.

Депутат акцентировал внимание уполномоченных государственных органов и подрядных организаций на качественном и своевременном выполнении строительных работ на социальных объектах, что в целом будет способствовать улучшению качества жизни казахстанцев.

Представитель строительной компании Болат Ишназаров заверил, что работы на объекте практически завершены, и в ближайшее время дома будут сданы в эксплуатацию.

Всего в четвертом квартале текущего года в городе планируется передать в пользование горожан, ожидающих свое жилье, дополнительно 120 квартир.

Депутат Екатерина Смышляе­ва провела ряд встреч с жителями Костанайской области, а также приняла участие в заседании общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при Костанайском областном филиале партии.

– В Костанайской области в настоящее время есть проблемы с ремонтом областной детской больницы, надо решать вопрос строительства больницы в одном из районов города Костаная, централизованного приобретения компьютерной техники для всей системы здравоохранения. Будем поднимать эти проблемы на республиканском уровне и рассматривать пути решения, – отметила Екатерина Смышляева.

По словам депутата, в целом по области уровень оказания медицинской помощи детям находится на удовлетворительном уровне. Все получают качественные своевременные услуги. Вместе с тем есть определенные вопросы по цифровизации в сфере здравоохранения, в частнос­ти, по работе информационной системы Damumed.

– Мы вводили информационную систему, чтобы облегчить жизнь нашим докторам. А получилось, что мы ее усложнили. Потому что несколько информсистем интегрированы между собой, а единой платформы нет. Одни и те же данные забиваются по несколько раз. Серверы у нас с «напряженкой» работают. Доступ не всегда обеспечен. Вот эти все проблемы мы от ФАПа до областного уровня посмотрели и теперь будем искать пути решения, – сообщила депутат.