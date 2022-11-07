Вопросы налогового администрирования игорного бизнеса обсудили в Правительстве

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по отдельным вопросам налогообложения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители министерств финансов, культуры и спорта, национальной экономики, юстиции, Агентства по финансовому мониторингу, Комитета государственных доходов, а также председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» (АКСИИ).

Участники совещания рассмотрели ряд вопросов, касающихся налогового администрирования игорного и лотерейного бизнеса, определения Комитета государственных доходов одним из органов валютного контроля и международного налогообложения.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил заинтересованным государственным органам проработать законодательные изменения с учетом принятых решений.