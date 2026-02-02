Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием действительных членов Национальной академии наук, руководства госорганов, акимов ряда областей и представителей бизнес-сообщества по вопросам науки, реализации научных проектов и вовлечения потенциала Национальной академии наук в развитие различных сфер экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках исполнения поручения Президента по цифровой трансформации отраслей экономики обсуждены меры по укреплению кооперации науки и реального сектора, а также поддержке ученых. В ходе обсуждения представители научных кругов выступили в поддержку проекта новой Конституции. Особо отмечены инициативы по закреплению науки как основы устойчивого развития государства.

«Проект новой Конституции – это ⁠прогрессивный документ, устремленный в будущее. Фундаментом заложена человекоцентричность. В проекте закреплено, что Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала в качестве стратегического направления деятельности государства. Мы видим активную поддержку населения касательно закрепления в тексте Конституции концепций Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Справедливого Казахстана, тотальному внедрению принципа «Закон и Порядок» и «Таза Қазақстан». Во главу угла ставятся принципы ответственного и созидательного патриотизма. Концепт «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» ⁠создает стабильность и предсказуемость политической системы», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечена своевременность Конституционной реформы с учетом стремительного технологического развития, меняющихся глобальных тенденций и усиления роли «средних держав».

«Проект новой Конституции не только закрепляет главным приоритетом государства права и свободы человека, но и является фундаментом для долгосрочного научно-технологического развития Казахстана», — подчеркнул президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев.

По итогам совещания дан ряд поручений:

Министерству науки и высшего образования совместно с отраслевыми госорганами до 1 марта 2026 года рассмотреть предложения Академии наук по формированию новой модели определения приоритетов научно-технологического развития.

Отраслевым госорганам до 1 марта 2026 года утвердить дорожные карты по решению технологических и производственных задач, внедрению прикладных научных разработок.

Акимам регионов сформировать и возглавить региональные научно-технологические советы. Совместно с Национальной академией наук до 1 апреля 2026 года утвердить научно-технические задания с учетом региональной специализации и результатов форсайтных исследований.

Национальной академии наук до 1 апреля 2026 года обеспечить создание Центра научно-технологического форсайта и обеспечить проведение соответствующих исследований.

Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с министерствами искусственного интеллекта и цифрового развития, науки и высшего образования до 1 мая 2026 года обеспечить запуск проекта по применению технологий ИИ в управлении водными ресурсами. Совместно с Национальной академией наук до конца 2026 года подготовить карту водно-энергетических ресурсов Казахстана.