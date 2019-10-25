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​Вопросы найдут решение
Ербол Тишкамбаев

Казахстанская делегация во главе со спикером Сената Даригой Назарбаевой находится с официальным визитом в Москве.

Стороны отметили, что между государствами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается взаи­модействие во всех сферах сотрудничества. Есть заинтересованность в развитии промышленной кооперации, реализации двусторонних проектов между казахстанскими и российскими предприятиями.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы правового обеспечения условий передвижения и пребывания граждан Казахстана на территории России, изменения статуса пограничных пунктов пропуска, создания общего модельного Экологического кодекса, экологии полигонов на территории Казахстана, а также проблемы распределения водных ресурсов, в том числе трансграничных рек.

Также во время встречи Дарига Назарбаева подняла воп­рос о ситуации с поставкой казахстанского угля в Россию и Украину. По словам спикера Сената, после введения ограничений на вывоз грузов из России и транзита по ее территории в Украину для казах­станских предприятий, с одной стороны, закрылся доступ к украинскому рынку, с другой – значительно сократился российский рынок.

– Объективно других рынков сбыта для казахстанского угля нет. Европейское нап­равление из-за падения цен и рос­та транс­портных расходов практически остановилось. В таких условиях российские меры ставят наши угледобывающие предприятия на грань остановки, – заявила Дарига Назарбаева.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил важность визита председателя Сената Парламента РК и подчерк­нул, что связи между Россией и Казахстаном отличаются масштабностью и глубиной.

Глава Правительства РФ сделал особый акцент на том, что по всем обсуждавшимся темам даны соответствующие поручения.

– Вопросы, которые были подняты сегодня, найдут положительные решения. Я поручаю своему заместителю Алексею Гордееву предпринять все необходимые действия по созданию совместной комиссии по реке Урал. Существующие общие вопросы необходимо решать на взаимовыгодных условиях, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Также в рамках официального визита спикер Сената Парламента Республики Казахстан, руководитель Сек­ретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Дарига Назарбаева встретилась со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В ходе встречи Дарига Назарбаева поблагодарила Пат­риарха за теплый прием, отметила, что между Респуб­ликой Казахстан и Московским Патриархатом сложилось конструктивное взаимодействие и налажены доверительные отношения.

– Ваше участие в IV Съезде лидеров мировых и традиционных религий внесло неоценимый вклад в работу форума и значительно обогатило его содержание. Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество и взаимоотношения будут способствовать укреплению мира и согласия между нашими странами. Выражаем надежду увидеть Вас снова в качестве участника и почетного гостя следующего форума, который состоится в июне 2021 года, – сказала Дарига Назарбаева.

В свою очередь Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Даригу Назарбаеву за приглашение, подчеркнул важность cъезда духовных иерархов в установлении конструктивного диалога между обществами, религиями и культурами, межрелигиозной терпимости, благожелательнос­ти и взаимопонимания.

«Весь Казахстан является священной землей. И мы очень радуемся позитивному развитию страны и наших взаимоотношений. Съезд, безусловно, является реальной площадкой для решения конкретных и важных вопросов, которые волнуют мировое сообщество. И в этом огромная роль и заслуга Первого Президента Нурсултана

Назарбаева. Мы заинтересованы в более тес­ном сотрудничестве и поддержке по всем направлениям, в том числе в укреплении связей с Центром Нурсултана

Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога», – заключил Святейший Патриарх Кирилл. 

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