Вопросы о Димаше Кудайбергене включили в тесты в китайской школе

В китайской школе в тестовые задания по английскому языку включили вопросы о казахстанском исполнителе Димаше Кудайбергене, передает Inform.kz.
Один из таких тестов размещен в "Инстаграм" пользователем zhongxindeying.
В тесте содержится текст на английском языке с вопросами. В тексте рассказывается о месте рождения Димаша, его детстве, хобби, о том, как он впервые получил известность, победив в международном конкурсе "Славянский базар", а затем о его большом успехе в китайском конкурсе I am a singer.
"У него красивый голос и привлекательная внешность, поэтому он очень быстро стал популярен в Китае. А после исполнения песни на французском языке количество его подписчиков на Weibo достигло 300 000", – отмечается в тексте.
Один из таких тестов размещен в "Инстаграм" пользователем zhongxindeying.
В тесте содержится текст на английском языке с вопросами. В тексте рассказывается о месте рождения Димаша, его детстве, хобби, о том, как он впервые получил известность, победив в международном конкурсе "Славянский базар", а затем о его большом успехе в китайском конкурсе I am a singer.
"У него красивый голос и привлекательная внешность, поэтому он очень быстро стал популярен в Китае. А после исполнения песни на французском языке количество его подписчиков на Weibo достигло 300 000", – отмечается в тексте.