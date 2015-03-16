Вопросы оптимизации взаимодействия госорганов с НПО обсуждены в Правительстве РК

Политика
Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства, касающихся передачи полномочий госорганов в части оказания социально значимых услуг институтам гражданского общества. Также были обсуждены условия размещения государственного социального заказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Как отметил Сапарбаев, "неправительственный сектор сегодня представляет собой активный сегмент гражданского общества, способный выполнять серьезные общественно значимые задачи".

"В стране действуют свыше двадцати тысяч НПО. Спектр их деятельности практически не ограничен, и ресурсы этого сектора активно используются государством, бизнесом и иностранными организациями", – подчеркнул он.

Вместе с тем, считает вице-премьер, "такая практика предусматривает сотрудничество только в тех отраслях, которые определяет сам госорган, размещающий заказ".

"Это не дает возможности в полной мере использовать гуманитарный потенциал НПО и, кроме того, тормозит материально-техническое развитие сектора, который не получает серьезной финансовой поддержки в ходе работы по госсоцзаказу", – добавил он.

В этой связи вице-премьер поручил создать рабочую группу, в состав которой войдут представители госорганов и НПО. Ее задачей станет разработка конкретных предложений по оптимизации взаимодействия госорганов с НПО, в том числе на законодательном уровне.

Наряду с этим Сапарбаев дал указание центральным и местным госорганам провести комплексный анализ на предмет выявления потенциальных возможностей НПО в различных отраслях социальной сферы, а также обратил внимание на недопустимость сокращения бюджетных расходов, выделенных в рамках госсоцзаказа.

В заседании приняли участие руководители центральных госорганов, общественных организаций, Гражданского Альянса Казахстана.

