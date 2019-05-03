Вопросы поддержки многодетных семей обсудили на встрече с акимом в Нур-Султане

Общество
1081
Накануне аким столицы Бахыт Султанов встретился с многодетными матерями района Алматы, передает Kazpravda.kz.    

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, участие во встрече также приняли министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев, вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Мархабат Жайымбетов, вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

На встрече прозвучали вопросы о получении жилья – арендного и по госпрограмме, о помощи в рамках всеобуча, о поддержке бизнес-инициатив многодетных матерей и финансовой поддержке детей из многодетных семей для участия в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

Одна из участниц встречи, обладательница подвески "Алтын алқа", поинтересовалась возможностью финансовой поддержки одаренных детей из многодетных семей.

"У нас интернациональная семья, муж – казах, я украинка. Мы с супругом воспитываем девятерых детей в духе казахстанского патриотизма и на основе казахских национальных традиций, стремимся и делаем все для того, чтобы они росли честными, достойными, образованными гражданами Казахстана. Наши дети занимаются творчеством и уже достигли определенных высот. В нашей семье есть лауреаты республиканских и международных музыкальных конкурсов, призеры и победители спортивных соревнований, в том числе мирового уровня. В связи с этим у меня вопрос: возможна ли финансовая поддержка со стороны государства в оплате поездок наших детей? Семейному бюджету тяжело справляться с такими расходами", – адресовала свой вопрос многодетная мама акиму столицы.

По словам Бахыта Султанова, для поддержки талантливых детей акимат привлекает спонсорскую помощь.

"Создано несколько фондов, которые помогают многодетным матерям. Мы рассмотрим вашу просьбу", – сказал аким.





Другая многодетная мама поинтересовалась, можно ли рассчитывать на поддержку со стороны государства в реализации бизнес-начинаний.

"Я прошла обучение швейному делу от Центра занятости населения. Хотела бы открыть свой цех. Также я обучилась по программе социального предпринимательства Эмина Аскерова, чтобы обрести и развить бизнес-навыки. Обратилась в СПК "Астана", у меня спросили: есть ли 3 миллиона тенге для открытие киоска по программе "1000 мест – уличная торговля"? Если бы у меня были такие деньги, разве я бы не открыла свой цех и не занималась бы пошивом? На какую поддержку могут рассчитывать многодетные матери для реализации бизнес-инициатив? Многие бы хотели участвовать в программе "1000 мест – уличная торговля". Особенно это было бы удобно женщинам, которые воспитывают детей с различными заболеваниями", – считает жительница столицы.

"Мы услышали вашу просьбу, рассмотрим", – ответил аким Нур-Султана.

Также многодетные матери интересовались, когда начнется выдача льготных ипотечных кредитов под два процента, почему в некоторых случаях отказывают в получении АСП, почему алименты и детские пособия не учитываются при оформлении квартиры в "Жилстройсбербанке" и т.д.

По каждому из прозвучавших на встрече вопросов были даны разъяснения.


Популярное

Все
Труп таксиста с 37 ножевыми ранениями нашли в Талгарском районе
Пока мы молчим, по соседству происходят чудовищные вещи, о которых в нашем обществе принято умалчивать, потому что «сама виновата», потому что «ұят», потому что «не надо было провоцировать», потому что «терпи»...
Костанайские поликлиники переведены на ежедневный режим работы.
Жезказганские медики снова подняли вопрос о задержках зарплаты и соцотчислений во время визита министра здравоохранения в область Улытау
Жители актауской многоэтажки восемь лет живут в страхе, что однажды могут остаться под обломками собственного дома
В Алматинской области запускают проект по развитию племенного животноводства
Слово об учителе
Закон Республики Казахстан
Общественность Атырау не удовлетворена усилиями местной власти по обеспечению города современной канализационной системой и технологиями по очистке сточных вод
Призвание и созидание
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Елена блеснула в Эмиратах
Мудрость кочевых народов
Прямая речь
Их труд прекрасен и необходим
Константа в мироздании. Параллели «Абай академиясы»
Соответствовать запросам населения
Вынести правильные уроки
Прямая речь
Лучшая жизнь – в наших руках
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области

Читайте также

Общество
Фальшивыми долларами пытался расплатиться алматинец за крип…
Общество
Марихуану изъяли у сторонника деструктивных религиозных теч…
Общество
120 тысяч долларов выманили мошенники у бизнесмена из Астаны
Общество
На миллионы тенге обманули казахстанцев, пообещав им хорошу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]