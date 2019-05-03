Вопросы поддержки многодетных семей обсудили на встрече с акимом в Нур-Султане

Накануне аким столицы Бахыт Султанов встретился с многодетными матерями района Алматы, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает официальный сайт столичного акимата, участие во встрече также приняли министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев, вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Мархабат Жайымбетов, вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.
На встрече прозвучали вопросы о получении жилья – арендного и по госпрограмме, о помощи в рамках всеобуча, о поддержке бизнес-инициатив многодетных матерей и финансовой поддержке детей из многодетных семей для участия в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
Одна из участниц встречи, обладательница подвески "Алтын алқа", поинтересовалась возможностью финансовой поддержки одаренных детей из многодетных семей.
"У нас интернациональная семья, муж – казах, я украинка. Мы с супругом воспитываем девятерых детей в духе казахстанского патриотизма и на основе казахских национальных традиций, стремимся и делаем все для того, чтобы они росли честными, достойными, образованными гражданами Казахстана. Наши дети занимаются творчеством и уже достигли определенных высот. В нашей семье есть лауреаты республиканских и международных музыкальных конкурсов, призеры и победители спортивных соревнований, в том числе мирового уровня. В связи с этим у меня вопрос: возможна ли финансовая поддержка со стороны государства в оплате поездок наших детей? Семейному бюджету тяжело справляться с такими расходами", – адресовала свой вопрос многодетная мама акиму столицы.
По словам Бахыта Султанова, для поддержки талантливых детей акимат привлекает спонсорскую помощь.
"Создано несколько фондов, которые помогают многодетным матерям. Мы рассмотрим вашу просьбу", – сказал аким.
Другая многодетная мама поинтересовалась, можно ли рассчитывать на поддержку со стороны государства в реализации бизнес-начинаний.
"Я прошла обучение швейному делу от Центра занятости населения. Хотела бы открыть свой цех. Также я обучилась по программе социального предпринимательства Эмина Аскерова, чтобы обрести и развить бизнес-навыки. Обратилась в СПК "Астана", у меня спросили: есть ли 3 миллиона тенге для открытие киоска по программе "1000 мест – уличная торговля"? Если бы у меня были такие деньги, разве я бы не открыла свой цех и не занималась бы пошивом? На какую поддержку могут рассчитывать многодетные матери для реализации бизнес-инициатив? Многие бы хотели участвовать в программе "1000 мест – уличная торговля". Особенно это было бы удобно женщинам, которые воспитывают детей с различными заболеваниями", – считает жительница столицы.
"Мы услышали вашу просьбу, рассмотрим", – ответил аким Нур-Султана.
Также многодетные матери интересовались, когда начнется выдача льготных ипотечных кредитов под два процента, почему в некоторых случаях отказывают в получении АСП, почему алименты и детские пособия не учитываются при оформлении квартиры в "Жилстройсбербанке" и т.д.
По каждому из прозвучавших на встрече вопросов были даны разъяснения.