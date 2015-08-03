Вопросы подготовки к празднованию 550-летия Казахского ханства обсуждены в Акорде

Рухани Жаңғыру
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В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к празднованию 550-летия Казахского ханства, а также деятельности министерства в рамках реализации национального плана действий "100 конкретных шагов", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства отметил, что при подготовке праздничных мероприятий основная нагрузка ложится на Министерство культуры и спорта.

– За эти годы был создан Институт истории государства, многие наши ученые выезжали за рубеж для поиска исторических материалов и их всестороннего изучения. Чтобы быть единой нацией, а также в целях пат­риотического воспитания молодежи нам нужна объективная история Казахстана, – отметил ­Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчерк­нул, что в сложившихся непростых экономических условиях юбилей необходимо встретить без лишних затрат, но в то же время качественно, чтобы событие осталось в памяти народа. Глава государства отметил, что главной целью мероприятий являются укрепление патриотизма и обеспечение духовного роста всех казахстанцев.

Министр культуры и спорта в свою очередь сообщил, что мероприя­тия в рамках торжества состоятся в Астане и Таразе.

– Празднование 550-летия Казахского ханства очень важно для укрепления идентичности и единства казахстанского народа. В первую очередь нами уделяется внимание научно-практическим международным конференциям. Кроме того, в настоящее время в Таразе строятся этнографический музей и центр, проводятся серьезные археологические работы, – сказал А. Мухамедиулы.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

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