Вопросы подготовки к празднованию 550-летия Казахского ханства обсуждены в Акорде

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к празднованию 550-летия Казахского ханства, а также деятельности министерства в рамках реализации национального плана действий "100 конкретных шагов", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Глава государства отметил, что при подготовке праздничных мероприятий основная нагрузка ложится на Министерство культуры и спорта.
– За эти годы был создан Институт истории государства, многие наши ученые выезжали за рубеж для поиска исторических материалов и их всестороннего изучения. Чтобы быть единой нацией, а также в целях патриотического воспитания молодежи нам нужна объективная история Казахстана, – отметил Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что в сложившихся непростых экономических условиях юбилей необходимо встретить без лишних затрат, но в то же время качественно, чтобы событие осталось в памяти народа. Глава государства отметил, что главной целью мероприятий являются укрепление патриотизма и обеспечение духовного роста всех казахстанцев.
Министр культуры и спорта в свою очередь сообщил, что мероприятия в рамках торжества состоятся в Астане и Таразе.
– Празднование 550-летия Казахского ханства очень важно для укрепления идентичности и единства казахстанского народа. В первую очередь нами уделяется внимание научно-практическим международным конференциям. Кроме того, в настоящее время в Таразе строятся этнографический музей и центр, проводятся серьезные археологические работы, – сказал А. Мухамедиулы.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.