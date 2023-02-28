Вопросы профилактики конфликтных ситуаций обсудили сенаторы с руководителями структур АНК

Политика
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Сенаторы во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым провели встречу с руководителями структур Ассамблеи народа Казахстана. Парламентарии и представители АНК обсудили ключевые направления совместной работы на предстоящий период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Республики Казахстан. 

Фото: Н. Байбулин

Открывая работу заседания, спикер Сената подчеркнул значение политических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе президента страны, и отметил, что их результатом стало и то, что впервые в Сенате представлена квота Ассамблеи народа Казахстана.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет пристальное внимание вопросам продвижения идей общенационального единства и межэтнического согласия. Особая роль в этом направлении принадлежит Ассамблее народа Казахстана. Передача квоты ассамблеи от Мажилиса к Сенату является важной частью политических реформ, проводимых в стране по инициативе президента страны. Сенаторы от АНК уже приступили к законотворческой работе и активно поднимают важные вопросы на заседаниях палаты», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По мнению спикера Сената, с учётом новой роли палаты, сейчас важно обозначить механизмы взаимодействия с Ассамблеей народа Казахстана и организовывать различные практические мероприятия с учётом задач, стоящих перед АНК.

В ходе совещания также выступили сенаторы, представляющие ассамблею, заместитель председателя АНК Марат Азильханов и другие. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам профилактики конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений и высказаны предложения по дальнейшему улучшению работы в этом направлении.

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