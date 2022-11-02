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Правительство

Вопросы прохождения отопительного сезона обсудили в Правительстве РК

В Үкімет үйі первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в селекторном режиме провел совещание по вопросам прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

О проводимой работе доложили вице-министры энергетики Жандос Нурмагамбетов, индустрии и инфраструктурного развития — Еркебулан Даулбаев, заместители акимов Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.

Текущий осенне-зимний период начат во всех регионах и проходит стабильно. На электростанциях страны завершен ремонт 5 энергоблоков, 42 котлов и 31 турбины, накоплено 4,3 млн тонн угля и 88 тыс. тонн мазута, что соответствует нормативам.

Объекты социальной инфраструктуры и жилые дома к зиме в целом подготовлены. Создан необходимый запас топлива на автономных котельных.

Подводя итоги совещания, Роман Скляр поручил акиматам проводить работу по снижению дебиторской задолженности за коммунальные услуги и энергоисточников за поставленное топливо.

Также Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «НК «КТЖ» необходимо обеспечить стабильную доставку топлива на энергоисточники южных регионов.

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