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Вопросы проведения закупок АО «Самрук-Қазына» обсудили в Сенате

Проблемные вопросы проведения закупок товаров и услуг в АО «Самрук-Қазына» обсудили сенаторы с руководством нацкомпании. Рабочая встреча, организованная Комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству прошла под председательством вице-спикера Сената Ольги Перепечиной.

В своем вступительном слове заместитель Председателя Сената отметила важность открытого обсуждения имеющихся проблем в сфере закупок субъектов квазигосударственного сектора.

«Актуальность встречи обусловлена поручением Главы государства данным на заседании Мажилиса Парламента 11 января текущего года касательно обеспечения прозрачности закупок «Самрук-Казына», сокращения оснований, позволяющих заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Мы должны совместно найти общее решение, направленное на обеспечение прозрачности и доступности закупок Фонда для рядовых предпринимателей», - сказала Ольга Перепечина.

В свою очередь, управляющий директор «Самрук-Қазына» Николай Казутин доложил о мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг. Также была презентована работа портала электронных закупок Фонда.

В ходе встречи депутатами Комитета были высказаны предложения и замечания по улучшению системы закупок Фонда, в том числе в части повышения транспарентности и доступности закупок.

Основные предложения сенаторов касались сокращения внутрихолдинговых закупок из одного источника. Были приведены примеры видов работ и услуг, которые могут быть переданы в конкурентную среду и их закуп должен осуществляться на общих основаниях.

Ольга Перепечина подводя итоги встречи отметила необходимость пересмотра перечня товаров, работ и услуг, закупаемых способом из одного источника и дальнейшего сокращения оснований для проведения внутрихолдинговых закупок способом из одного источника.

Во встрече также приняли участие представители Агентства по защите и развитию конкуренции, Министерства финансов, НПП «Атамекен».

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