Вопросы развития бизнеса обсудили в Правительстве РК

На совещании рассмотрели вопросы внедрения регулирования «с чистого листа» в сфере предпринимательства, автоматизации системы госконтроля и надзора субъектов бизнеса, трансформации НПП «Атамекен».

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по развитию предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы внедрения регулирования «с чистого листа» в сфере предпринимательства, автоматизации системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, трансформации Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Министерство национальной экономики и другие государственные органы доложили о ходе формирования реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, разработке матрицы отраслевых рисков и критериев оценки степени рисков.

Представители НПП «Атамекен» рассказали о проводимой работе по реформированию Нацпалаты предпринимателей.

Также был рассмотрен ряд вопросов бизнеса, озвученных на заседаниях Совета отечественных предпринимателей.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал соответствующие поручения государственным органам.