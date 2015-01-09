Экономика Вопросы развития транспортно-логистического потенциала Западного Казахстана обсудили в Актау

В настоящее время растет грузопоток по направлениям АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" и пограничный переход "Болашак". В минувшем году общий объем перевозок через морские ворота Казахстана составил 10,3 млн тонн. В том числе по железной дороге было перевезено 6, 2 млн тонн (с вводом в эксплуатацию новых железнодорожных линий Жезказган – Бейнеу и Узень – Болашак объемы перевозок выросли на 10% по сравнению с 2013 годом). Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.



В рамках исполнения поручений, обозначенных в Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана "Нұрлы жол – путь в будущее", в Мангистауской области реализуется ряд транспортно-логистических проектов. В том числе расширение морского порта Актау в северном направлении, строительство железнодорожной линии "Боржакты – Ерсай", паромного комплекса в порту Курык. Как отметил вице-президент АО "НК "Қазақстан темір жолы" Канат Алпысбаев, транспортно-логистическая инфраструктура Западного Казахстана будет развиваться в рамках формирования макрорегионов по принципу хабов.



В этот же день Асет Исекешев ознакомился с результатами реконструкции и модернизации производства ТОО "КазАзот", ставшего участником государственной программы индустриализации. В декабре 2012 года здесь была завершена реконструкция и модернизация оборудования по производству жидкого аммиака, слабой азотной кислоты и аммиачной селитры. Это позволило внедрить новую технологию грануляции аммиачной селитры. В результате мощность завода увеличилась на 50%, было произведено более 250 тыс. тонн аммиака, около 450 тыс. тонн азотных удобрений.



Стоимость проекта составила 5 610 млн тенге. Сегодня на заводе трудятся 936 человек.



ТОО "КазАзот" производит четыре вида продукции: аммиак жидкий и газообразный, слабая азотная 46-процентная кислота и гранулированная аммиачная селитра. Аммиак газообразный и слабая азотная кислота являются полуфабрикатами и используются в технологических процессах в качестве полуфабрикатов и реагентов в производстве аммиачной селитры.



Благодаря модернизации предприятие стало конкурентоспособным на мировом рынке минеральных удобрений. Продукция экспортируется в Россию, Украину, Кыргызстан, Туркменистан, Грузию, Азербайджан и Литву. Помимо этого, ТОО "КазАзот", являясь единственным производителем аммиака и аммиачной селитры в Казахстане, в настоящее время производит химическую продукцию, минеральные удобрения для нужд агропромышленного комплекса и горнодобывающей отрасли.



Здесь же Асет Исекешев провел совещание, посвященное развитию обрабатывающей промышленности области. Были обсуждены вопросы развития СЭЗ "Морпорт Актау", туристического кластера и задачи на вторую пятилетку индустриализации (ГПИИР на 2015–2019 годы).



Также министр осмотрел площадку "Комбинат индустриального строительства" ТОО "КИС-Актау", реализованный на территории СЭЗ "Морпорт Актау" в декабре 2014 года. Новый комбинат будет выпускать железобетонные изделия, изготовленные с применением новой технологии непрерывного безопалубочного формования, а также сваи, ригеля, колонны, лифтовые шахты, бордюрные камни и другие нестандартные элементы для строительства жилых домов.



С момента создания на территорию СЭЗ "Морпорт Актау" привлечено около 30 млрд тенге, произведено продукции на 223 млрд тенге, в бюджет в виде налогов поступило более 19 млрд тенге. Создано более 1000 постоянных рабочих мест.



На территории СЭЗ зарегистрировано 31 участника, реализовано 9 проектов, в том числе, 4 проекта в прошлом году. Проведены работы по расторжению инвестиционного договора с 3 проблемными проектами, не выполнившими своих контрактных обязательств. Для недопущения подобной ситуации и эффективной работы СЭЗ теперь земельные участки выделяются под конкретные проекты с реальным инвестиционным вложением и гарантией конечной реализации.



Кроме того, на стадии реализации находятся 22 проекта, 8 из которых планируются запустить в текущем году.