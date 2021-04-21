Экономика
Вопросы реализации налоговой реформы в Казахстане рассмотрели в Правительстве
На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы реализации налоговой реформы в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

С докладами о перспективах совершенствования налоговой политики в РК, глобальных стратегиях корпоративного налогообложения и их роли в формировании благоприятного инвестиционного климата выступили аккредитованные в Казахстане послы Канады Николя Бруссо, Европейского союза – Свен-Олов Карлссон, временные поверенные в делах США – Теодор Линг, Великобритании – Джонатан Лейфилд, а также представители компаний EY, Exxon Mobil, Deloitte и др. С комментариями с казахстанской стороны выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев и вице-министр финансов Канат Баедилов.

Иностранные представители положительно отметили предпринимаемые Казахстаном меры по проведению реформы налогового администрирования, а также высказали ряд рекомендаций по дальнейшей модернизации фискальной системы РК.

"В первом квартале 2021 года наиболее динамично развивался реальный сектор экономики РК. Рост отмечен в обрабатывающей промышленности (+7,5%), строительстве (+13,1%) и сельском хозяйстве (+2,8%). Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 34%. Позитивная динамика наблюдается и в секторе услуг, включая торговлю и транспорт", – сказал А. Мамин.



Премьер-министр подчеркнул, что в результате предпринимаемых Правительством антикризисных мер в апрельском обзоре мировой экономики МВФ прогноз роста ВВП Казахстана в 2021 году улучшен с 3,0% до 3,2%. Ведущие рейтинговые агентства Moody’s, Fitch и Standard&Poor’s также подтвердили допандемические рейтинги и дали положительные прогнозы развития казахстанской экономики в диапазоне 3,2-3,8%.

"В результате реформы налоговая система станет более гибкой и будет способствовать повышению объемов привлечения внутренних и внешних инвестиций в экономику РК. Мы обеспечим эффективное выполнение рекомендаций по дальнейшему укреплению международной позиции Казахстана как надежного и предсказуемого государства с четкой и прозрачной налоговой системой", – резюмировал А. Мамин.

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Пенсионный возраст военнослужащих увеличат в Казахстане
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Учитель, создававший «бриллианты»
С популистов спросят делом
В приоритете – порядочность и компетентность
Зоны высокой опасности
В удивительном царстве грибов
Проверка на совместимость
Алматы – город Нового Казахстана
Реформы поддержали в СКО
Наращивать культурный капитал
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Куплю… инвалидность
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Экономика
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Экономика
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Экономика
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Правительство , Экономика
Смаилов – гендиректору КТК: Важно обеспечить безаварийную р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]