Вопросы реформирования автодорожной отрасли рассмотрели в правительстве

Под председательством первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева состоялось заседание рабочей группы по реформированию автодорожной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Заслушан доклад председателя АО «ҚазАвтоЖол» Дархана Иманашева о промежуточных результатах работ, рассмотрены предложения по обеспечению материалами дорожного строительства, совершенствованию весово-габаритного контроля, усилению технического надзора, повышению качества дорожного битума.



Нурлыбек Налибаев отметил, что при разработке решений необходимо учитывать мнение профильных специалистов, имеющих практический опыт строительства, ремонта, эксплуатации дорог, а технические вопросы рассматривать при непосредственном участии инженеров, технологов и отраслевых экспертов.



Первый заместитель премьер-министра обратил особое внимание на недопущения движения большегрузных транспортных средств, превышающих допустимые нормы нагрузки и приводящих к преждевременному разрушению дорожного покрытия.





Подчеркнута необходимость усиления ответственности «Национального центра качество дорожных активов» за принимаемые решения и подводимые итоги.



В ходе заседания также заслушаны предложения заместителей акимов области Жетісу, Павлодарского и Туркестанского регионов.





По итогам заседания Нурлыбек Налибаев поручил Минтранспорта совместно с АО «ҚазАвтоЖол», акиматами областей и заинтересованными сторонами разработать конкретные решения, направленные на повышение качества и долговечности автомобильных дорог, снижение стоимости дорожных работ, эффективное использование бюджетных средств, контроль за движением большегрузных автомобилей.