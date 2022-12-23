Вопросы регулирования "с чистого листа" в сфере предпринимательства рассмотрели в Правительстве РК

Правительство , Экономика
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На сегодня рассмотрены 1 954 нормативно-правовых акта, выявлены 88 068 требований, из которых 8 586 или 9,7% не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по внедрению регулирования «с чистого листа» в сфере предпринимательства и автоматизации системы государственного контроля и надзора за субъектами бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

По состоянию на 22 декабря текущего года анализ завершен в 28 сферах из 44.

Рассмотрены 1 954 нормативно-правовых акта, выявлены 88 068 требований, из которых 8 586 или 9,7% не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.

Также Министерством национальной экономики совместно с Центром поддержки цифрового правительства проведена работа по запуску Реестра на платформе SmartDataUkimet.

Кроме того, заслушан доклад о ходе исполнения поручения Главы государства об автоматизации системы государственного контроля.

Так, согласно данным Центра поддержки цифрового правительства, платформа с автоматическим функционалом отбора субъектов контроля для опытной эксплуатации готова по 35 сферам контроля.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил государственным органам держать на особом контроле вышеуказанные вопросы.

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