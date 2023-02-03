Вопросы сотрудничества Казахстана и России обсудили Смаилов и Мишустин

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика, Россия
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным в рамках проходящего в эти дни заседания ЕМПС в городе Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества, меры по увеличению объемов транзитных и двусторонних грузоперевозок, планы по модернизации пограничных пунктов пропуска и ряд других тем.

Алихан Смаилов отметил, что между РК и РФ поступательно развивается экономическая кооперация, растет взаимная торговля и реализуются совместные проекты. При этом активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского партнерства.

Он добавил, что взаимный товарооборот за 11 месяцев прошлого года ощутимо вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, динамично развивается промышленная кооперация, в рамках которой реализовано 26 совместных проектов почти на $1 млрд. Дополнительно реализуются или находятся в проработке 84 крупных проекта почти на $23 млрд с созданием 24 тысяч рабочих мест.

«Это наглядно показывает потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества, который нам необходимо активно поддерживать и развивать», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Михаил Мишустин отметил, что правительства двух стран находятся в постоянном контакте и в режиме реального времени решают наиболее важные задачи межгосударственного взаимодействия.

«Для нас укрепление отношений с Казахстаном является безусловным приоритетом. Наше сотрудничество основано на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Между двумя странами успешно развивается взаимная торговля. При этом мы считаем важным ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, машиностроении, энергетике, транспортной сфере и других отраслях», – сказал Михаил Мишустин.

#экономика #ЕАЭС #Правительство #Смаилов #международное сотрудничество #Россия #Мишустин

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