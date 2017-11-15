Вопросы сотрудничества обсудил Премьер РК с представителями компании Huawei Technologies

Политика
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Сегодня в Үкімет үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями компании Huawei Technologies во главе с вице-президентом Эми Лин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества с компанией в реализации совместных инновационных проектов в телекоммуникационной отрасли страны.



Huawei Technologies была создана в 1988 году в КНР, штаб-квартира расположена в Шеньчжене. На сегодня по всему миру функционирует 12 региональных представительств. Продукция компании направляется более 170 странам мира.

В Казахстане представительство компании Huawei было создано в 1998 году. Деятельность компании в Казахстане охватывает все три бизнес-группы корпорации Huawei.

"Huawei Carrier поставляет операторам сотовой связи новейшее оборудование для телекоммуникационной инфраструктуры. Huawei Consumer предоставляет потребителям пользовательские устройства – мобильные телефоны, планшетные компьютеры, модемы. Huawei Enterprise – предоставляет корпоративным клиентам ИТ-оборудование и решения, которые повышают эффективность бизнеса за счет оптимизации процессов администрирования и производства путем их информатизации", – отметили в пресс-службе.

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