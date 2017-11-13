Политика
Вопросы сотрудничества обсудил Сагинтаев с представителями компании General Electric
Сегодня в Үкімет үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями компании General Electric во главе с вице-президентом по цифровым технологиям Уилиямом Ру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества с компанией по реализации перспективных инвестиционных проектов цифровизации в различных отраслях экономики страны.



General Electric – мировой лидер промышленности и цифровых технологий. В Казахстане компания присутствует на протяжении многих лет в транспортном машиностроении, энергетике, здравоохранении, авиации, а также в нефтегазовой отрасли.

В настоящее время GE участвует в решении ключевых инфраструктурных задач в партнерстве с Фондом национального благосостояния "Самрук-Қазына", "ҚТЖ", "КазМунайГаз", Air Astana, Kaz Minerals и ERG.

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