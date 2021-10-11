Вопросы сотрудничества обсудили Ашимбаев и Корчок

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Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком, сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.

В ходе беседы Спикер Палаты отметил важность активного развития межпарламентских связей.

«Сенат Парламента Казахстана заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества с Национальным советом Словакии. В обеих палатах казахстанского Парламента функционируют группы по сотрудничеству со Словакией. В Национальном совете действует группа дружбы с Казахстаном. Полагаю, что в предстоящий период мы могли
бы организовать совместные мероприятия в онлайн- и офлайн-режимах. Уверен, что это привнесет новую динамику нашим двусторонним взаимоотношениям», - сказал Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев дал высокую оценку уровню взаимодействия казахстанских депутатов со словацкими коллегами на международных площадках, включая Парламентскую Ассамблею ОБСЕ и Межпарламентский Союз.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, туризма и водных ресурсов. В этой связи, Маулен Ашимбаев отметил, что Словакия накопила опыт реализации региональных и международных проектов в водной сфере и Казахстан рассчитывает на взаимодействие со словацкой стороной в продвижении соответствующих проектов.

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