Вопросы сотрудничества обсудили Ашимбаев и Корчок

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком, сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.В ходе беседы Спикер Палаты отметил важность активного развития межпарламентских связей.«Сенат Парламента Казахстана заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества с Национальным советом Словакии. В обеих палатах казахстанского Парламента функционируют группы по сотрудничеству со Словакией. В Национальном совете действует группа дружбы с Казахстаном. Полагаю, что в предстоящий период мы моглибы организовать совместные мероприятия в онлайн- и офлайн-режимах. Уверен, что это привнесет новую динамику нашим двусторонним взаимоотношениям», - сказал Маулен Ашимбаев.Маулен Ашимбаев дал высокую оценку уровню взаимодействия казахстанских депутатов со словацкими коллегами на международных площадках, включая Парламентскую Ассамблею ОБСЕ и Межпарламентский Союз.В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, туризма и водных ресурсов. В этой связи, Маулен Ашимбаев отметил, что Словакия накопила опыт реализации региональных и международных проектов в водной сфере и Казахстан рассчитывает на взаимодействие со словацкой стороной в продвижении соответствующих проектов.