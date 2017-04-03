Вопросы сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Азербайджана

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В Баку в резиденции "Загульба" между Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялись переговоры в узком составе, в ходе которых были обсуждены состояние и перспективы развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Нурсултан Назарбаев отметил традиционно дружеский характер двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, обусловленный давними историческими и культурными связями. Глава государства подчеркнул, что в современных условиях серьезную динамику развитию дальнейшего партнерства двух стран могут придать новые тенденции, имеющие место в мировой экономике.

"Мы видим, что происходящие в мире кризисные явления наносят серьезный урон национальным экономикам. Вместе с тем это позволяет использовать скрытые возможности, создавая новые совместные производства. Диверсифицируя экономику, следует уделить внимание инновационным технологиям", – сказал Президент Казахстана.

Елбасы отметил необходимость наращивания взаимодействия по всему спектру двустороннего сотрудничества, включая развитие транзитно-транспортного потенциала Казахстана и Азербайджана.

"Данная встреча должна послужить новым импульсом для запуска наших отношений в новом формате, позволяющем более тесно развивать взаимодействие наших стран", – добавил Назарбаев.

Также Глава государства обратил внимание на взаимопонимание и близость позиций обоих государств в международной сфере.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев поздравил Ильхама Алиева с прошедшим в 2016 году референдумом, в ходе которого народ Азербайджана поддержал изменения в конституцию, направленные на продление срока полномочий президента страны.

В свою очередь Алиев отметил важность визита Президента Казахстана в контексте дальнейшего углубления и расширения сотрудничества.

"Уверен, что готовящиеся сегодня к подписанию документы будут способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений. Казахстан является для нас дружественной, братской страной, и мы придаем большое значение сегодняшней встрече", – подчеркнул лидер Азербайджана.

Также Ильхам Алиев отметил достигнутые успехи Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева.

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