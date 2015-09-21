Вопросы сотрудничества обсудили Президенты Казахстана и Руанды
Перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня были обсуждены в ходе встречи Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Руанда Полем Кагаме, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как отмечается, Президент Казахстана подчеркнул важность налаживания взаимодействия, несмотря на географическую отдаленность двух стран.
"Мы являемся сравнительно молодой страной, которая только начинает устанавливать отношения с африканскими государствами", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства также обратил внимание на то, что Поль Кагаме приложил значительные усилия для установления мира в своей стране.
"Народ Руанды пережил страшный геноцид, Вы смогли его остановить и сейчас многое делаете для развития республики", – добавил Президент Казахстана.
В свою очередь, лидер Руанды поблагодарил Нурсултана Назарбаева за встречу, а также выразил намерение развивать двустороннее сотрудничество.