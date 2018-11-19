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Вопросы сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Узбекистана
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В ходе беседы лидеры стран обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.
Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев подтвердили договоренность о проведении в следующем году очередной Рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
Стороны отметили важность согласования вопросов подготовки данного мероприятия на уровне внешнеполитических ведомств стран региона.
Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.