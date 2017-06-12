Вопросы сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Узбекистана
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы лидер Узбекистана выразил благодарность Елбасы за теплый прием, оказанный узбекской делегации в ходе пребывания в Астане 8-9 июня, и отметил высокий уровень организации международной выставки "ЭКСПО-2017".
Кроме того, главы двух стран обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны, отметили в Акорде.